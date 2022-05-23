Зеленский ударил по Порошенко Медведчуком. Это нокаут или нокдаун?

Из показаний Медведчука, следует, что Петр Порошенко попросил его уговорить Москву на продажу ему участка нефтепровода. Фото: YouTube

Украинская контрразведка взорвала сверхмощную информационную бомбу, опубликовав видео показаний Виктора Медведчука. Медведчук дает конкретные и подробные показания по предъявленным ему обвинениям, но не против себя, а против бывшего руководителя страны Петра Порошенко. Напомним, что в отношении Порошенко возбуждено также уголовное с аналогичными обвинениями.

Из показаний Медведчука следует, что Порошенко был очень озабочен личными доходами и просил уговорить Москву на продажу ему участка нефтепровода "Самара-Западное направление" компанией "Транснефть".

- Естественно, это всегда делалось по просьбе господина Порошенко. Вы представляете сколько раз мне хотелось сказать: "Да нет, уважаемый", - пояснил Медведчук по поводу нефтепровода, который на Украине приписывали ему. - Трубой я начал заниматься по просьбе Порошенко. И если бы сказали, что это труба Порошенко, это подходило бы больше.

Чтобы трубопровод оказался в собственности Порошенко, нужно было оспорить через суды права "Транснефти". Для этого, Порошенко, по словам Медведчука, задействовал свой административный ресурс на Украине. В результате, как рассказал Медведчук, Порошенко купил этот трубопровод за 23 миллиона долларов США и уже в первый год вдвое окупил расходы – трубопровод принес ему 42 млн долларов. После этого его пришлось заморозить – власть в Киеве переменилась, на смену Порошенко пришел Зеленский. Но 20 с лишним миллионов долларов в кармане у Петра Алексеевича все же осели.

Экс-президент Украины Петр Порошенко. Фото: REUTERS

Еще более интересную историю Медведчук рассказал непосредственно по вменяемым ему и Порошенко обвинениям – о закупке угля для Украины у ДНР. По показаниям Медведчука, Порошенко пришлось даже для этого поменять министра Продана, который горой стоял за закупку угля в Южной Африке (видимо, от тех поставщиков получал откаты) и не соглашался на покупку угля у Донбасса.

- С помощью президента, Генерального прокурора, министра внутренних дел давили на руководителей Минтопэнерго, директора "Укринтерэнерго" Зеневича. Дошло дело до ареста и обысков. Правоохранители выполняли эту задачу (вынудить отказаться от покупки южноафриканского угля, – прим. авт.) по указанию президента Порошенко, - решил ничего не скрывать Медведчук. – Министр Демчишин, который пришел на смену непослушному Продану, делал все, чтобы схема (закупки угля у ДНР, – прим. авт.) работала, как часы.

В схеме участвовала вся верхушка тамошней украинской власти. Глава Нацбанка Украины Гонтарева, которая взялась за реализацию схемы с безналичной оплатой, через несколько дней, как рассказал Медведчук, отказалась, сказав, что это невозможно. И Киев перешел на оплату донецкого угля "черным налом". Как выразился Медведчук, методом инкассирования. В одну сторону шли составы с углем, в другую, через линию фронта, тащили чемоданы с наличкой. Причем, со стороны Украины процесс контролировала Служба Безопасности Украины (СБУ), та самая, которая сейчас обвиняет Медведчука и снимает показания на его допросах.

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- После того, как Гонтарева отказалась открыть счета в Луганске и Донецке для безналичных расчетов, было принято решение поставлять деньги как оплату за уголь через систему инкассаций. То есть, перевозить наличные деньги с контролируемой на неконтролируемую территорию, что осуществлялось СБУ и непосредственно Грицаком, который был руководителем АТО, - показал Медведчук.

Вот как! Не какой-нибудь там "зеленый" лейтенант, а в то время Первый заместитель Председателя СБУ генерал армии Грицак. Кстати, вскоре после начала работы этой схемы Порошенко назначил Василия Грицака и главой СБУ, отправив в отставку его предшественника на этом посту Валентина Наливайченко.

- Через инкассирование денег было легче "рассчитываться", так как безнал исключал, а нал мог бы быть направлен на наполнение коррупционной составляющей, - объяснил Медведчук и подвел итоги. – Таким образом, государственный аппарат, высшие должностные лица, возглавляемые господином Порошенко, организовали, наладили и реализовывали эту схему поставок угля с неконтролируемой территории на территорию Украины.

Что и говорить, Зеленский руками контрразведки нанес удар своему попереднику (предшественнику) на высшем государственном посту Украины. С учетом того, что должно состояться заседание суда по делу об обвинении Порошенко, который пока гуляет на свободе, речь может пойти и об аресте экс-президента Украины. Или, по крайней мере, его имущества.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань уже заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности, и, вообще, "то, что делает СБУ — это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ — лишь подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет".

В принципе, показания Медведчука ценны тем, что он называет фамилии конкретных участников коррупционной схемы, в которой, как уже понятно всем, каждый участник клал деньги себе в карман.

Зеленский пытается этим выстрелом убить сразу двух зайцев. Во-первых, отвлечь внимание украинцев от сдачи в плен "Азова". И вторая цель – окончательно лишить Порошенко каких-либо шансов вернуться на высший пост в стране и настучать своим оппонентам гетманской булавой по головам. Но почему именно сейчас? Не потому ли, что Зеленский понимает - до новых известий о сдаче в плен частей ВСУ и оставлении ими новых городов осталось совсем немного времени? И надо чем-то отвлечь народ.

Но не стоит забывать, что у Порошенко есть шанс отыграться, раскрыв глаза на схемы уже самого Зеленского и пути, которыми он нажил свое состояние.

Будем ждать.