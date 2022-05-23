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Политика23 мая 2022 19:25

Зеленский ударил по Порошенко Медведчуком. Это нокаут или нокдаун?

Экс-лидер оппозиционной украинской партии "ОПЗЖ" дал СБУ показания по обогащению Порошенко и полный расклад по схеме покупки угля у ДНР
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Из показаний Медведчука, следует, что Петр Порошенко попросил его уговорить Москву на продажу ему участка нефтепровода.

Из показаний Медведчука, следует, что Петр Порошенко попросил его уговорить Москву на продажу ему участка нефтепровода.

Фото: YouTube

Украинская контрразведка взорвала сверхмощную информационную бомбу, опубликовав видео показаний Виктора Медведчука. Медведчук дает конкретные и подробные показания по предъявленным ему обвинениям, но не против себя, а против бывшего руководителя страны Петра Порошенко. Напомним, что в отношении Порошенко возбуждено также уголовное с аналогичными обвинениями.

Из показаний Медведчука следует, что Порошенко был очень озабочен личными доходами и просил уговорить Москву на продажу ему участка нефтепровода "Самара-Западное направление" компанией "Транснефть".

- Естественно, это всегда делалось по просьбе господина Порошенко. Вы представляете сколько раз мне хотелось сказать: "Да нет, уважаемый", - пояснил Медведчук по поводу нефтепровода, который на Украине приписывали ему. - Трубой я начал заниматься по просьбе Порошенко. И если бы сказали, что это труба Порошенко, это подходило бы больше.

Чтобы трубопровод оказался в собственности Порошенко, нужно было оспорить через суды права "Транснефти". Для этого, Порошенко, по словам Медведчука, задействовал свой административный ресурс на Украине. В результате, как рассказал Медведчук, Порошенко купил этот трубопровод за 23 миллиона долларов США и уже в первый год вдвое окупил расходы – трубопровод принес ему 42 млн долларов. После этого его пришлось заморозить – власть в Киеве переменилась, на смену Порошенко пришел Зеленский. Но 20 с лишним миллионов долларов в кармане у Петра Алексеевича все же осели.

Экс-президент Украины Петр Порошенко.

Экс-президент Украины Петр Порошенко.

Фото: REUTERS

Еще более интересную историю Медведчук рассказал непосредственно по вменяемым ему и Порошенко обвинениям – о закупке угля для Украины у ДНР. По показаниям Медведчука, Порошенко пришлось даже для этого поменять министра Продана, который горой стоял за закупку угля в Южной Африке (видимо, от тех поставщиков получал откаты) и не соглашался на покупку угля у Донбасса.

- С помощью президента, Генерального прокурора, министра внутренних дел давили на руководителей Минтопэнерго, директора "Укринтерэнерго" Зеневича. Дошло дело до ареста и обысков. Правоохранители выполняли эту задачу (вынудить отказаться от покупки южноафриканского угля, – прим. авт.) по указанию президента Порошенко, - решил ничего не скрывать Медведчук. – Министр Демчишин, который пришел на смену непослушному Продану, делал все, чтобы схема (закупки угля у ДНР, – прим. авт.) работала, как часы.

В схеме участвовала вся верхушка тамошней украинской власти. Глава Нацбанка Украины Гонтарева, которая взялась за реализацию схемы с безналичной оплатой, через несколько дней, как рассказал Медведчук, отказалась, сказав, что это невозможно. И Киев перешел на оплату донецкого угля "черным налом". Как выразился Медведчук, методом инкассирования. В одну сторону шли составы с углем, в другую, через линию фронта, тащили чемоданы с наличкой. Причем, со стороны Украины процесс контролировала Служба Безопасности Украины (СБУ), та самая, которая сейчас обвиняет Медведчука и снимает показания на его допросах.

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- После того, как Гонтарева отказалась открыть счета в Луганске и Донецке для безналичных расчетов, было принято решение поставлять деньги как оплату за уголь через систему инкассаций. То есть, перевозить наличные деньги с контролируемой на неконтролируемую территорию, что осуществлялось СБУ и непосредственно Грицаком, который был руководителем АТО, - показал Медведчук.

Вот как! Не какой-нибудь там "зеленый" лейтенант, а в то время Первый заместитель Председателя СБУ генерал армии Грицак. Кстати, вскоре после начала работы этой схемы Порошенко назначил Василия Грицака и главой СБУ, отправив в отставку его предшественника на этом посту Валентина Наливайченко.

- Через инкассирование денег было легче "рассчитываться", так как безнал исключал, а нал мог бы быть направлен на наполнение коррупционной составляющей, - объяснил Медведчук и подвел итоги. – Таким образом, государственный аппарат, высшие должностные лица, возглавляемые господином Порошенко, организовали, наладили и реализовывали эту схему поставок угля с неконтролируемой территории на территорию Украины.

Что и говорить, Зеленский руками контрразведки нанес удар своему попереднику (предшественнику) на высшем государственном посту Украины. С учетом того, что должно состояться заседание суда по делу об обвинении Порошенко, который пока гуляет на свободе, речь может пойти и об аресте экс-президента Украины. Или, по крайней мере, его имущества.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань уже заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности, и, вообще, "то, что делает СБУ — это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ — лишь подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет".

В принципе, показания Медведчука ценны тем, что он называет фамилии конкретных участников коррупционной схемы, в которой, как уже понятно всем, каждый участник клал деньги себе в карман.

Зеленский пытается этим выстрелом убить сразу двух зайцев. Во-первых, отвлечь внимание украинцев от сдачи в плен "Азова". И вторая цель – окончательно лишить Порошенко каких-либо шансов вернуться на высший пост в стране и настучать своим оппонентам гетманской булавой по головам. Но почему именно сейчас? Не потому ли, что Зеленский понимает - до новых известий о сдаче в плен частей ВСУ и оставлении ими новых городов осталось совсем немного времени? И надо чем-то отвлечь народ.

Но не стоит забывать, что у Порошенко есть шанс отыграться, раскрыв глаза на схемы уже самого Зеленского и пути, которыми он нажил свое состояние.

Будем ждать.

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