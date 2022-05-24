Военная спецоперация на Украине 24 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 мая 2022 года.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена участвовать в "шоу" по урегулированию конфликта на Украине. При этом он заявил, что турецкая сторона приложила самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира, "смело выразив свою позицию России."

Власти Дании решили передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon, а также пусковую установку к ним, сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные СМИ признали, что убийство жителей города Буча – дело рук Вооруженных сил Украины, а не российских солдат.

Появилось видео из катакомб "Азовстали": перед сдачей в плен боевики сжигали штык-ножи, тепловизоры, экипировку, пытались уничтожить все, что могло использоваться после них.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

00:20 Депутаты от партии Зеленского предложили поправки в устав внутренней службы ВСУ, разрешающие командирам расстреливать сдающихся в плен или покидающих позиции украинских военнослужащих.