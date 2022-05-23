Герои спецоперации «Z»: Разведчик Чесноков обнаружил и лично задержал вражеского диверсанта

Фото: REUTERS

Минобороны России продолжает делиться с «Комсомольской правдой» свежими примерами проявления доблести и отваги российских военнослужащих во время специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Мы с удовольствием знакомим читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Украинские националисты отчаянно пытаются освоить диверсионную войну. Нападения готовят у лесных дорог, по которым российские военнослужащие доставляют в украинские города гуманитарную помощь и медикаменты. Эту тактику украинских диверсантов уже хорошо изучили, а потому выявляют засады и бьют на упреждение.

«В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет, вторая валит, третья довершает», - учил легендарный русский полководец Александр Суворов.

ПРИВЕЛ ТАНКОВУЮ РОТУ К ПОБЕДЕ

Старший лейтенант Александр Овсянников

Фото: Министерство обороны РФ

«Танковая рота под командованием старшего лейтенанта Александра Овсянникова осуществляла огневую поддержку наступающих мотострелков в ходе освобождения одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов. Преодолевая оборонительные рубежи боевиков, действуя на месте наводчика, Александр уничтожил 1 боевую машину пехоты и 3 минометных расчета противника. Продвигаясь далее вглубь обороны противника, танк Александра Овсянникова был атакован противником из миномета, причем осколок попал в систему постановки дымовых завес, а также поразил механика-водителя. В результате попадания внутри танка начал скапливаться едкий дым. Понимая, что задымление может привести к отравлению экипажа, Александр, используя дымовую завесу вокруг танка как маскировку, вытащил потерявшего сознание механика-водителя из танка и организовал эвакуацию экипажа в безопасное место. Убедившись, что экипажу танка ничего не угрожает, Александр занял место наводчика-оператора в другом танке и продолжил руководить подразделением в наступлении. Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Александра Овсянникова в сочетании с его высокой подготовленностью обеспечили захват ключевых важных позиций вблизи населенного пункта и создали условия для его освобождения».

ПРОДЕЛАЛ БРЕШИ В ОБОРОНЕ ПРОТИВНИКА

Подполковник Юрий Рогожников

Фото: Министерство обороны РФ

«Батальонно-тактические группы российских Вооруженных Сил вели наступательные действия с задачей вытеснения украинских националистов с занимаемых позиций. Дивизиону под командованием подполковника Юрия Рогожникова была поставлена задача, создать бреши в оборонительных рубежах боевиков. Оперативно разместив дивизион на позициях, на основании полученных разведданных благодаря грамотным действиям подполковника Рогожникова и профессионализму подчиненного ему личного состава в ходе артиллерийских ударов по позициям врага было уничтожено было уничтожено 7 опорных пунктов, до 17 единиц бронетехники и до 70 националистов. Понеся значительные потери, противник, лишенный возможности сдержать натиск российских войск, был вынужден отступить и покинуть занимаемые ранее позиции».

ЗАГЛЯНУЛ В ПРИБОР, А ТАМ РАЗВЕДЧИК

Сержант Денис Чесноков

Фото: Министерство обороны РФ

«В ночное время на одном из блокпостов в населенном пункте, освобожденном от украинских националистов, на особо опасном участке сержант Денис Чесноков обнаружил и лично задержал вражеского диверсанта-разведчика. Националист под видом местного жителя вел разведку местности, используя при этом прибор ночного видения. В ходе первичного допроса задержанный выдал информацию о месте дислокации, количестве и командовании разведывательно-диверсионной группы противника. Оперативно полученные данные от задержанного националиста позволили нанести внезапный удар по диверсионной группе противника и ликвидировать ее».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Главном следственном управлении СК России в связи с повреждением памятника советским воинам в Латвийской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны).

По данным следствия, не позднее 20 мая 2022 года злоумышленники при помощи специальной техники осуществили снос памятника советским воинам-летчикам, который располагался в микрорайоне Ильгюциемс города Риги Латвийской Республики. Этот монумент увековечивал память советских солдат, погибших в период Великой Отечественной войны и освобождения Европы от нацизма. Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом.

Следственным комитетом Российской Федерации принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.