Глава Роспотребнадзора Анна Попова - об оспе обезьян и летнем отдыхе россиян: прямая онлайн-трансляция

Анна Попова расскажет о ситуации с оспой обезьян в России в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посетит студию Радио «Комсомольская правда», где расскажет о ситуации с распространением оспы обезьян, а также даст советы по подготовке к летнему отдыху. Прямую трансляцию эфира смотрите на сайте kp.ru во вторник, 24 мая в 13:00.

Корреспондент «Комсомолки» Александр Гамов поинтересуется у Поповой об эффективности российской вакцины против натуральной оспы при заболевании оспой обезьян и о том, стоит ли прививаться от нее детям. В эфире будут заданы вопросы об организации детского отдыха в летний период, в частности, какие требования сейчас к лагерям и базам отдыха и нужно ли в обязательном порядке делать ПЦР-тесты.

Руководитель ведомства также расскажет о причинах спада заболеваемости коронавирусом, новом штамме COVID-19 – XE и плодах научной деятельности исследовательских центров Роспотребнадзора, оберегающих здоровье граждан страны.