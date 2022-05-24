"Красивый слог, глубокий смысл": Ольга Бузова заявила, что пишет как Лев Толстой

Ольга Бузова не презентации журнала Voice успела и губки подкрасить, и показать все свои таланты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Волна санкций, когда крупные бренды ежечасно, как по будильнику, заявляли об уходе из России, позади. Теперь главный тренд - на обновление и обрусение ушедших брендов: например, Макдоналдс стал MC, а популярный женский журнал Cosmopolitan спустя 28 лет на российском рынке превратился в VOICE.

Презентовать новый проект решили в лучших традициях глянца, пригласив на пресс-завтрак главных по шоу-бизнесу: Филиппа Киркорова, Любовь Успенскую, Сергея Лазарева, Иду Галич, Зиверт и других знаменитостей. Но главной звездой "утренника", безусловно, стала Ольга Бузова, собравшая вокруг себя десятки камер. Оказалось, актрисе, телеведущей, дизайнеру и певице есть, о чем рассказать. Тем более, что Бузова еще и писательница, по ее собственному мнению, довольно высокого уровня. Стоило репортерам поинтересоваться, о чем бы Оля писала в качестве главного редактора, как она презентовала все свои таланты.

Хороша! Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Да я могу раскрыть любую тему, - уверенно заявила звезда телестройки. - Я много лет была главным редактором журнала "Дом-2", у меня три года была колонка в "Русском пионере". Я затрагивала очень серьезные темы: хейт, буллинг. И в конце концов, у меня есть пять книг. Я писала не только о своей личной жизни, но и об отношениях, о разных советах девушкам по спорту, по красоте, по стилю. И кстати, пишу я намного лучше, чем говорю. Потому что я спокойна, я сосредоточена, я сама в себе. У меня очень красивый слог, когда я пишу. Вы можете даже обратить внимание по моим постам. Я люблю прям писать. У меня такой стиль а-ля Толстой. У меня много деепричастных оборотов, запятых, очень длинная мысль, которая начинается и заканчивается только в самом конце. Я бы, возможно, писала об импортзамещении (именно так, без "О". - Ред.), помогала бы молодым дизайнерам. Да я уже главный редактор своих социальных сетей - я все их веду самостоятельно.

Не забыла Оля рассказать и о своей новой песне "Baby Tonight" - ремейке хита девяностых в исполнении Лады Дэнс.

- Я очень горжусь этой песней. Скоро будет клип! Секси? Ну какой секс, - кокетливо отмахнулась поющая ведущая. - Со смыслом очень глубоким, собственно, как все мои песни и все мои работы. Если отбросить личное отношение к Ольге Бузовой, а слушать то, что я говорю, снимаю и показываю, - там всегда очень глубокий смысл.

Филипп Киркоров, завидев Олю, принялся рвать рубаху на груди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако, журналистов куда больше интересовали не высокие материи, а вполне бытовые вопросы. Например, чем закончилась история с предложением руки и сердца, когда во время спектакля в Сочи пылкий поклонник выбежал на сцену и, плюхнувшись на колено, преподнес Оле помолвочное колечко. Правда, потом выяснилось, что кавалер несвободен...

- Да, девочки, замуж предложил, но колечко-то забрал в итоге! - пожаловалась Бузова. - Опять меня пытаются использовать в своих целях. Пожалейте меня! Конечно, общение наше не продолжилось. Я девушка серьезная, у меня уже нет времени на пустые разговоры. В отличие от многих некоторых, отношения с несвободными мужчинами для меня табу.

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