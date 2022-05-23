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Звезды23 мая 2022 20:20

Иван Ургант остро высмеял сплетницу Собчак

Терпение ведущего лопнуло
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Иван Ургант остро высмеял сплетницу Собчак. Кадр шоу "Вечерний Ургант"

Иван Ургант остро высмеял сплетницу Собчак. Кадр шоу "Вечерний Ургант"

Иван Ургант, похоже, порядком устал от сплетен, которые про него распускает Ксения Собчак. Сначала телеведущая на голубом глазу заявила о закрытии шоу "Вечерний Ургант", а потом и вовсе сообщила об увольнении бессменного ведущего развлекательной передачи. Все эти слухи не подтвердились. Когда же в очередной раз блондинка обнародовала непроверенную информацию, Иван ей ответил.

Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант может вернуться к проведению мероприятий. Мол, телеведущий отправится в Екатеринбург на музыкальный фестиваль либо в качестве ведущего гала-концерта, либо выступит со своей группой.

Светские хроникеры буквально оборвали телефон шоумена. Иван опроверг заявления блондинки и пошутил, что все вопросы о его местонахождении и творческих планах лучше задавать Собчак. "А где я буду в эти дни физически, об этом лучше знает Ксения Собчак", - съязвил он.

Кроме того, телеведущий с иронией ответил на вопрос, когда он вернется в эфир с шоу "Вечерний Ургант". "Вот вы спрашиваете меня, когда моя программа «Вечерний Ургант» вновь появится на экране. Эти вопросы я задаю себе еще чаще, чем вы. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я тоже постоянно слежу за Telegram-каналом Ксении. Все оттуда черпаю», - цитирует его ura.ru.

Юморист заверил, что в данный момент находится в России и работает. "Умоляю, у меня только одна просьба - не говорите об этом Ксении Собчак", - добавил Ургант. Артист удивился, с каких пор Собчак стала "новостным агентством" и посоветовал пользоваться только проверенными источниками информации.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯКсения Собчак: досье KP.RU