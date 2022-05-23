Иван Ургант остро высмеял сплетницу Собчак. Кадр шоу "Вечерний Ургант"

Иван Ургант, похоже, порядком устал от сплетен, которые про него распускает Ксения Собчак. Сначала телеведущая на голубом глазу заявила о закрытии шоу "Вечерний Ургант", а потом и вовсе сообщила об увольнении бессменного ведущего развлекательной передачи. Все эти слухи не подтвердились. Когда же в очередной раз блондинка обнародовала непроверенную информацию, Иван ей ответил.

Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант может вернуться к проведению мероприятий. Мол, телеведущий отправится в Екатеринбург на музыкальный фестиваль либо в качестве ведущего гала-концерта, либо выступит со своей группой.

Светские хроникеры буквально оборвали телефон шоумена. Иван опроверг заявления блондинки и пошутил, что все вопросы о его местонахождении и творческих планах лучше задавать Собчак. "А где я буду в эти дни физически, об этом лучше знает Ксения Собчак", - съязвил он.

Кроме того, телеведущий с иронией ответил на вопрос, когда он вернется в эфир с шоу "Вечерний Ургант". "Вот вы спрашиваете меня, когда моя программа «Вечерний Ургант» вновь появится на экране. Эти вопросы я задаю себе еще чаще, чем вы. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я тоже постоянно слежу за Telegram-каналом Ксении. Все оттуда черпаю», - цитирует его ura.ru.

Юморист заверил, что в данный момент находится в России и работает. "Умоляю, у меня только одна просьба - не говорите об этом Ксении Собчак", - добавил Ургант. Артист удивился, с каких пор Собчак стала "новостным агентством" и посоветовал пользоваться только проверенными источниками информации.