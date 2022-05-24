Наталья Водянова появилась на Каннском фестивале в платье с откровенным декольте до талии

Наталья Водянова прилетела на Каннский фестиваль. Фото: EAST NEWS

Наталья Водянова стала одной из самых ярких звезд Каннского кинофестиваля. Манекенщица прилетела на Лазурный берег по приглашению главы ювелирного дома Chopard Каролины Шойфеле, собравшей на вечеринку в отеле Martinez знаменитостей и влиятельных гостей. Ювелирный дом Chopard уже 25 лет является генеральным спонсором Каннского фестиваля. Именно он изготавливает его главную награду - золотую пальмовую ветвь, которую в этом году по случаю юбилея кинофорума украсили бриллиантами.

На гала-ужин Chopard пришли бразильская супермодель Адриана Лима, звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ и Кира Чаплин, внучка легендарного комика Чарли Чаплина. Но главным украшением вечера стала Наталья Водянова.

Манекенщица стала главным украшением гала-ужина Chopard. Фото: EAST NEWS

Водянова появилась на красной дорожке в голубом вечернем платье Celine, расшитом пайетками и украшенном глубоким декольте до самой талии. Откровенный вырез не скрывал изящных прелестей 40-летней модели.

Наталья счастлива в браке с наследником богатейшей семьи Франции Антуаном Арно. Модель и бизнесмен в отношениях с 2011 года, в 2020 году они поженились. На днях Водянова впервые откровенно рассказала о том, как развивался их роман. Манекенщица заявила, что ее будущий муж был довольно избалованным женским вниманием мужчиной. Но Наталья проявила стойкость, и этим покорила его сердце. Состоятельный бизнесмен несколько месяцев уговаривал ее прийти к нему на свидание, но Водянова постоянно отказывалась. Такого отпора Арно явно не ожидал.

Наталья в отличной форме. Фото: EAST NEWS

- У нас была не совсем любовь с первого взгляда, - рассказала Водянова в интервью Glamour. - Сначала я открыла для себя исключительно талантливого, многогранного, чуткого и творческого человека. Как он играет на фортепиано! Мне было интересно узнавать его. А когда я осознала, насколько он прекрасен, то влюбилась без памяти.

Правда, в начале отношений у нас, как и у многих пар, был период, когда каждый тянул одеяло на себя. Антуан — избалованный женским вниманием мужчина, он привык, что женщины хотят быть рядом с ним. Я тоже хочу быть с ним рядом, но я очень независима. И для меня отношения на равных - это приоритет.

Модель появилась на красной дорожке в голубом вечернем платье Celine, расшитом пайетками. Фото: EAST NEWS

У супругов двое общих детей. Кроме того, Антуан растит троих детей Натальи от предыдущего брака с британским лордом Джастином Портманом. Семья Арно владеет самой роскошной компанией планеты - модной империей Louis Vuitton Moët Hennessy. Впервые Антуан увидел Наталью в 2008 году – в то время она еще была замужем за Портманом. Арно тогда возглавлял отдел коммуникаций модного дома Louis Vuitton, а Водянова снималась для рекламной кампании этой марки.

- Наталья этого даже не помнит, - рассказывал будущий муж модели, - А я увидел ее тогда впервые, и у меня буквально отпала челюсть. Она, конечно, красавица, но в ней есть что-то особенное – взгляд, атмосфера. Вокруг нее витает совершенно особая аура.