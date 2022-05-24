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Звезды23 мая 2022 22:55

52-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на Каннский фестиваль без нижнего белья

«Черная пантера» на радость фотографам показала все, чем ее наделила природа
Ирина СУХАНОВА
Наоми Кэмпбелл на Каннском фестивале.

Наоми Кэмпбелл на Каннском фестивале.

Фото: REUTERS

Наоми Кэмпбелл в 52 года остается одной из самых востребованных моделей планеты. И не мудрено: «черной пантере» словно удалось остановить время. Годы идут, а она ничуть не меняется. Модель в отличной форме, что она не стесняется демонстрировать не только в откровенных фотосессиях, но и на красных дорожках. Минувшим вечером Наоми появилась на Каннском кинофестивале без нижнего белья.

Манекенщица пришла на показ фильма южнокорейского детектива «Решение расстаться».

Манекенщица пришла на показ фильма южнокорейского детектива «Решение расстаться».

Фото: REUTERS

Манекенщица пришла на показ фильма южнокорейского детектива «Решение расстаться» режиссёра Пака Чхан Ука. Наоми выбрала для премьеры очень провокационное черное платье Valentino, которое явно не предполагало наличие нижнего белья. В откровенном декольте можно было детально рассмотреть бюст манекенщицы – по-прежнему красивый и упругий. Модель демонстрировала свои прелести, с достоинством поворачиваясь к камерам фотографов то одним, то другим боком.

Наоми выбрала для премьеры очень откровенное черное платье Valentino.

Наоми выбрала для премьеры очень откровенное черное платье Valentino.

Фото: REUTERS

В Канны Наоми прилетела вместе с крошечной дочуркой. Накануне ее звездного выхода папарацци сфотографировали модель на пляже с малышкой на руках. Модель впервые стала мамой 18 мая прошлого года. Поклонники уверены, что манекенщица воспользовалась услугами суррогатной матери. Кто отец ребенка, Кэмпбелл тоже скрывает, а также не рассказывает, как она назвала малышку.

Платье явно не предполагало наличие нижнего белья.

Платье явно не предполагало наличие нижнего белья.

Фото: REUTERS

- Я ее не удочерила, она мой ребенок, - сообщила Наоми в одном из интервью.

Манекенщица никогда не расстается с девочкой, хотя много летает по миру. Она всегда берет дочку с собой в поездки.

- Мне повезло, что малышка любит путешествовать, как и я. Никаких хныканий при взлете или посадке. Она хорошая девочка: спит отлично, редко плачет, очень развита для своего возраста, - говорит Кэмпбелл.

Модель демонстрировала свои прелести, с достоинством поворачиваясь к камерам фотографов то одним, то другим боком.

Модель демонстрировала свои прелести, с достоинством поворачиваясь к камерам фотографов то одним, то другим боком.

Фото: REUTERS

А вот о личной жизни манекенщица предпочитает молчать. И даже если у нее сейчас кто-то есть, не говорит об этом. В последний раз Наоми позволила себе демонстрировать свои чувства на публике во время романа с российским бизнесменом Владиславом Дорониным. Их отношения длились с 2008 по 2012 год. Для ветреной темнокожей красавицы это просто рекорд – она никогда не отличалась постоянством.

В откровенном декольте можно было детально рассмотреть бюст манекенщицы.

В откровенном декольте можно было детально рассмотреть бюст манекенщицы.

Фото: REUTERS

Ради русского миллиардера Наоми даже переехала в Москву и попыталась полюбить русскую зиму, блины с икрой и водку. Но в итоге то ли Наоми устала от их отношений, то ли Доронин решил заменить ее более молоденькой моделью, но пара все-таки рассталась.

Шоу-бизнесИнтересноеНаоми Кэмпбелл: досье KP.RU