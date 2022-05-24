52-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на Каннский фестиваль без нижнего белья

Наоми Кэмпбелл на Каннском фестивале. Фото: REUTERS

Наоми Кэмпбелл в 52 года остается одной из самых востребованных моделей планеты. И не мудрено: «черной пантере» словно удалось остановить время. Годы идут, а она ничуть не меняется. Модель в отличной форме, что она не стесняется демонстрировать не только в откровенных фотосессиях, но и на красных дорожках. Минувшим вечером Наоми появилась на Каннском кинофестивале без нижнего белья.

Манекенщица пришла на показ фильма южнокорейского детектива «Решение расстаться». Фото: REUTERS

Манекенщица пришла на показ фильма южнокорейского детектива «Решение расстаться» режиссёра Пака Чхан Ука. Наоми выбрала для премьеры очень провокационное черное платье Valentino, которое явно не предполагало наличие нижнего белья. В откровенном декольте можно было детально рассмотреть бюст манекенщицы – по-прежнему красивый и упругий. Модель демонстрировала свои прелести, с достоинством поворачиваясь к камерам фотографов то одним, то другим боком.

Наоми выбрала для премьеры очень откровенное черное платье Valentino. Фото: REUTERS

В Канны Наоми прилетела вместе с крошечной дочуркой. Накануне ее звездного выхода папарацци сфотографировали модель на пляже с малышкой на руках. Модель впервые стала мамой 18 мая прошлого года. Поклонники уверены, что манекенщица воспользовалась услугами суррогатной матери. Кто отец ребенка, Кэмпбелл тоже скрывает, а также не рассказывает, как она назвала малышку.

Платье явно не предполагало наличие нижнего белья. Фото: REUTERS

- Я ее не удочерила, она мой ребенок, - сообщила Наоми в одном из интервью.

Манекенщица никогда не расстается с девочкой, хотя много летает по миру. Она всегда берет дочку с собой в поездки.

- Мне повезло, что малышка любит путешествовать, как и я. Никаких хныканий при взлете или посадке. Она хорошая девочка: спит отлично, редко плачет, очень развита для своего возраста, - говорит Кэмпбелл.

Модель демонстрировала свои прелести, с достоинством поворачиваясь к камерам фотографов то одним, то другим боком. Фото: REUTERS

А вот о личной жизни манекенщица предпочитает молчать. И даже если у нее сейчас кто-то есть, не говорит об этом. В последний раз Наоми позволила себе демонстрировать свои чувства на публике во время романа с российским бизнесменом Владиславом Дорониным. Их отношения длились с 2008 по 2012 год. Для ветреной темнокожей красавицы это просто рекорд – она никогда не отличалась постоянством.

В откровенном декольте можно было детально рассмотреть бюст манекенщицы. Фото: REUTERS

Ради русского миллиардера Наоми даже переехала в Москву и попыталась полюбить русскую зиму, блины с икрой и водку. Но в итоге то ли Наоми устала от их отношений, то ли Доронин решил заменить ее более молоденькой моделью, но пара все-таки рассталась.