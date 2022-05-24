Геннадий Зюганов: Моя партийная карьера сложилась благодаря "Комсомольской правде"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и корреспондент "Комсомольской правды" Александр Гамов Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня - День рождения «Комсомольской правды». (Первый номер нашей газеты вышел 24 мая 1925-го.):

«Почему вы дружите с «Комсомолкой»?» - так звучит традиционный «Вопрос дня», на который мы попросили ответить друзей и героев наших публикаций.

- … Ну, я не просто дружу с «Комсомольской правдой”, у меня с ней связано все мое детство, - поделился с нами Геннадий Зюганов. - Мой отец был учителем, он выписывал все газеты, и у меня на первом месте были «Пионерка» (так Зюганов называет «Пионерскую правду». - А.Г.) и ваша газета.

Кстати, именно «Комсомолка» помогла мне и определиться в жизни. После армии я учился в Орловском пединституте, и все время между лекциями проводил у стенда с «Комсомолкой», как раз напротив ректората. С удовольствием читал один разворот, потом - другой. Ректор заметил, что я все время читаю «Комсомолку», потом пригласил, побеседовал со мной и говорит: «Все, я вас буду рекомендовать руководителям профсоюза и комсомольской организации». Вот так меня выдвинули в вожаки.

Я прошёл все ступеньки большой комсомольской жизни. И моя партийная карьера сложилась благодаря «КП».

Так что, желаю, чтобы у нас у всех в жизни было побольше «комсомольского огонька».

А сегодня наступила эпоха, когда особенно востребованы патриоты, мужественные, храбрые люди. И мы должны понимать, что спасать страну могут такие же патриоты, кто спас в своё время нашу Советскую Родину.

А в Великой Отечественной войне победила не только Красная армия, но и комсомол. Среди тех, кто в 1945-м штурмовал Берлин, каждый второй был коммунистом или комсомольцем.

Так что, я вас с удовольствием поздравляю с Днем рождения. «Комсомолка», так держать!

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