Цена на пиво в американских аэропортах стала мерилом невероятной дороговизны жизни в США

Отныне за ценообразованием в аэропортах Нью-Йорка обещают внимательно следить
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На фоне инфляции, беспрецедентного подорожания бензина и проблем с детским питанием в США достигли поистине грандиозных успехов в борьбе с ценами: Департамент авиации, отчитался, что при содействии Генерального инспектора США не только нашел причину неадекватной стоимости пива в аэропортах Нью-Йорка, но и устранил ее.
Проблема дороговизны в аэропортах не нова, но в социальных сетях прокатилась волна возмущения завышенной стоимостью пива, которое предлагают пассажирам. Например, за баночку Summer Al от Samuel Adams страдающим от жажды путешественникам в нью-йоркском аэропорту приходилось отдавать целых $27 (почти 1600 рублей) вместо $11 (650 рублей), за которые купить то же пиво можно было за пределами аэропорта.
Муки и возмущения пассажиров не пропали даром: транспортное управление проанализировало цены в нескольких аэропортах и пришло к выводу, что цены в них действительно завышены. Более внимательное изучение вопроса позволило установить, что ушлые торговцы неправильно формируют цену товара, изначально завышая стоимость его покупки.
Отныне за ценообразованием в аэропортах Нью-Йорка обещают внимательно следить.
– Эта эволюция политики ценообразования представляет собой месяцы тщательной работы Департамента авиации при содействии Генерального инспектора. Мы добились главного: клиенты аэропорта не будут переплачивать за товары, а поставщики продолжат процветать, даже несмотря на то, что у них более высокие операционные расходы, чем у предприятий за пределами аэропорта, – поделился с журналистами представитель нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди.
А вот когда в США подешевеет бензин или появится в свободной продаже детское питание – чиновник не сказал.
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