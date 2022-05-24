В Германии признали, что сломить Россию санкциями не удалось

Hебывалая стойкость российской экономики объясняется в первую очередь огромными доходами от продажи нефти и газа Фото: REUTERS

В Германии признали, что усилия Запада по обрушению российской экономики потерпели крах, а все аналитические выкладки относительно гибели финансовой системы России и обвала рубля вскоре после начала военной спецоперации на Украине оказались ошибочными.

Финансовые институты в России вопреки санкциям продолжают успешно работать, а курс рубля по отношению к евро и доллару достиг рекордно высоких значений за последние семь лет.

– Аналитики удивлены тем, что западные санкции мало вредят российской экономике. Россия явно была хорошо подготовлена к экономической войне, – отметило немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

При этом DWN называет вещи своими именами – это именно экономическая война против России, развязанная ШС и поддержанная Евросоюзом.

По мнению немецких экспертов, небывалая стойкость российской экономики объясняется в первую очередь огромными доходами от продажи нефти и газа, поскольку в результате санкционного давления цена на энергоносители выросла, и теперь странам, принявшим активное участие в экономической войне, приходится платить за российские поставки значительно больше.

На этом фоне, пожалуй, самым сильным решением со стороны Кремля, аналитики называют требование платить за поставляемый газ в рублях.

–Требование России, чтобы покупатели российского газа оплачивали его в рублях, было выдающимся достижением, – резюмируют в DWN.

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