Тайна «Гипатии»: Разгадан секрет самого загадочного камня на Земле

Откуда прибыла «Гипатия», и сколько миллиардов лет она летела в космосе, прежде чем упасть на Землю, пока неизвестно

Самым загадочным камнем на Земле является «Гипатия». Она была обнаружена в Египте еще в 1996 году, но к ученым попала далеко не сразу. Когда же маленький камешек весом всего в 3 грамма попал в руки к исследователям, их изумлению не было предела – межзвездный скиталец оказался старше Солнца.

Откуда прибыла «Гипатия», и сколько миллиардов лет она летела в космосе, прежде чем упасть на Землю, пока неизвестно. Но химический состав метеорита, названного по имени Гипатии Александрийской, философа и ученой поздней античности, позволяет утверждать, что в составе камня находятся вещественные доказательства катаклизма звездного масштаба.

По мнению ученых, исследовавших «Гипатию», крошечный метеорит, удостоенный собственного имени, в состав камня входят пыль и газ, некогда окружавшие взорвавшуюся сверхновую звезду типа Ia. А прилететь к нам камень мог совсем из другой части галактики.

– В некотором смысле мы могли бы сказать, что застали взрыв сверхновой Ia в действии, потому что атомы газа от взрыва были захвачены окружающим пылевым облаком, которое в конечном итоге сформировало родительское тело Гипатии, – заявил геохимик Ян Крамерс из южноафриканского Университета Йоханнесбурга, занимавшийся исследованием метеорита.

Анализ элементов «Гипатии» указал на то, что их состав и процентное соотношение отличаются от того, который мог бы сформироваться в горных породах внутри Солнечной системы или в нашем рукаве Млечного Пути.

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