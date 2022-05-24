Американские республиканцы намерены урезать помощь Украине

Заявленные $40 миллиардов могут быть значительно урезаны Фото: REUTERS

Эксперты говорят о формировании в Конгрессе США новой коалиции: это республиканцы, несогласные с основной политикой президента-демократа, направленной на помощь Украине, Европе или Ближнему Востоку. Эти «оппозиционные» парламентарии поддерживают Рэнда Пола и считают, что американскому правительству стоило бы прежде всего заняться проблемами своей страны.

Разногласия среди американских сенаторов и конгрессменов – не новость. И с новой силой они вспыхнули после того, как Рэнду Полу, сенатору от штата Кентукки, удалось на неделю задержать принятие закона о выделении помощи Украине в размере $40 миллиардов. Сопротивление Пола преодолели, но к нему примкнули еще 10 сенаторов, проголосовавших против закона.

Учитывая, что в американском Сенате ровно 100 членов, 11 оппозиционно настроенных республиканцев погоды не сделают, но вот сформировать ядро, вокруг которого в будущем сплотится республиканское большинство – они вполне способны.

А такое большинство в Сенате США вполне может сложиться быстро, так как 8 ноября 2022 года на шестилетний срок будут переизбраны 34 сенатора. И кто займет место уходящих – решится совсем скоро.

На данный момент расклад сил в Сенате выглядит так: 48 демократов, 50 республиканцев и 2 независимых сенатора, которые входят в коалицию с демократами. Плюс вице-президент США, представительница Демократической партии Камала Харрис, которая является руководителем Сената, и в случае, когда мнения сенаторов делятся 50/50, имеет право решающего голоса.

Однако после выборов все может измениться, и заявленные $40 миллиардов могут быть значительно урезаны. Уже хотя бы потому, что у новой фракции есть достаточно влиятельные и богатые спонсоры. Например, Питер Тиль, сооснователь платежной системы PayPal, на данный момент входящий в совет директоров Facebook*. Или Дэвид Сакса – крупный инвестор инвестор таких компаний, как Uber, SpaceX, Palantir Technologies, Airbnb и ряда других. А также Кевин Робертс, занявший в прошлом году кресло президента консервативного фонда «Наследие».

– Наши взгляды более близки основным избирателям и донорам республиканцев, и, что очень важно, самому Трампу – главной силе партии. И мы сможем обрести силу и влияние уже через несколько месяцев. А если нет, то к 2024 году точно, – уверен Робертс.

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