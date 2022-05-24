Совет Федерации назовет нового главу МЧС

Президент внес кандидатуру Куренкова на согласование накануне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации рассмотрит сегодня кандидатуру нового министра по чрезвычайным ситуациям. Специально для этого созван комитет по обороне и конституционному законодательству. Президент внес кандидатуру Куренкова на согласование накануне.

Александр Куренков - выходец из спецслужб. Про него известно не так много. Служил в Федеральной службе охраны (ФСО), был старшим адъютантом Владимира Путина, стал его доверенным лицом. Кадровый офицер. В общей сложности в органах госбезопасности проработал 20 лет.

С осени прошлого года - замдиректора Росгвардии Виктора Золотова. На этой должности курирует боевую подготовку войск Национальной гвардии. При этом начинал свою карьеры с должности простого школьного учителя.

Имеет звание генерала-майора, которое, также по словам источника, ему было присвоено в конце прошлого года. Примерно тогда же окончил академию Генштаба. Глубоко погружен в специфику работы силовых ведомств. Имеет государственные награды.

С 10 сентября 2021 года пост главы МЧС России временно занимает Александр Чуприян. Он возглавил ведомство после гибели министра Евгения Зиничева в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. Предполагается, что Чуприян останется на должности первого замминистра.

Стоит отметить, что бывший министр МЧС Евгений Зиничев также был выходцем из спецслужб - работал непосредственно с президентом. После чего возглавлял Калининградскую область, а также был заместителем директора ФСБ.

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