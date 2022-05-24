Додон остался одним из главных островков противостояния с евроцетростремительными и унионистскими политическими силами республики Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Утро вторника началось для экс-президента Молдавии Игоря Додона с неприятного сюрприза. К нему домой для проведения обыска сотрудники антикоррупционной прокуратура Молдавии и Службы информации и безопасности. Так Додон узнал, что в отношении него возбуждено аж целое уголовное дело, причем, сразу по нескольким статьям местного Уголовного кодекса.

- Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 (пассивная коррупция), статьей 181 пункт 2 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), статьей 337 (предательство родины) и статьей 330 пункт 2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Молдавии, - заявила представитель Генпрокуратуры Марианна Керпек, комментируя события утра.

Вот это букет! А что такое "обоснованное подозрение"? В случае с Додоном им стала видеозапись, которую в 2020-м разместил в Сети бывший депутат Юрий Реницэ. На видеозаписи зафиксирована встреча тогдашнего президента республики с самым богатым человеком Молдавии, фактическим хозяином республики Владимиром Плахотнюком, в ходе которой Плахотнюк пытался передать Додону черный пакет, который он называл "кульком". Предположительно, в кульке были деньги для Социалистической партии, главой которой был и остается по сей день Игорь Додон. Вот только примечательно, что Додон взять пакет отказался, а буквально через несколько дней после встречи Плахотнюк бежал из Молдавии, тем самым косвенно подтвердив, что попытка подкупа (если она была) не удалась. Наверное, поэтому, осуществив в июне 2020-го проверку видеозаписи, Антикоррупционная прокуратура Молдавии объявила, что не выявила признаков преступления и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева.

Тогда почему ситуация изменилось, и в скандал вдохнули новую жизнь, да еще сейчас? Тут сразу несколько причин. Додон остался одним из главных островков противостояния с евроцетростремительными и унионистскими политическими силами республики, которые поддерживают президента Майю Санду. В ходе недавнего празднования Дня Победы в Молдавии он демонстративно вышел на марш с Георгиевской ленточкой на лацкане пиджака, которую власти республики запретили под угрозой штрафа. Более того, получив штраф, Додон вместе с социалистами и коммунистами организовал юридическую помощь для всех, кто был подвергнут такому штрафу, который, по мнению многих юристов, сам является нарушением законодательства Молдавии. И этот поступок – ориентир для тех, кто не хочет предавать память о Великой Отечественной, в отличие, от правящих политсил и их иностранных кураторов.

Кроме того, буквально на днях Додон выступил резко против предложения главы МИД Великобритании Лиз Трасс направить западные вооружения Молдавии для укрепления ее армии.

- Желаем всем ястребам войны с Запада, и лично главе МИД Британии Лиз Трасс, чтобы им самим никогда не потребовалось их собственное смертоносное оружие - ни для нападения, ни для защиты. Пусть они все будут благоразумны и не провоцируют конфликты на нашей земле. И пусть логика мира, а не логика войны руководит их разумом, - ответил Додон на это предложение Лондона. - Хочу им всем напомнить, что Молдова - нейтральное государство, и в этом наше основное геополитическое преимущество перед лицом любых военных рисков. А военная «помощь» от НАТО может оказаться той пресловутой медвежьей услугой, которая сделает нам только хуже, привлечёт горе в нашу страну и превратит наших солдат и наш народ в пушечное мясо в циничных сценариях больших мировых игроков. Нам этого не надо! Молдове нужен МИР, а не НАТО-вский план войны!

И это еще один противовес радости Майи Санду и ее команды по поводу военной помощи Запада и их заявлений о ненужности нейтралитета для республики. Кстати, госпожа президент Санду на этой неделе срочно взяла отпуск и улетает в США. Якобы, это частный визит, но все политологи Молдавии уверены, что она постарается использовать его для того, чтобы попросить оружие у Вашингтона. А когда кот уходит из дома, пусть и по своим делам, всех мышей желательно загнать перед этим в норки поглубже и подальше, чтобы они не нарушали общественное спокойствие. Налицо явная попытка припугнуть Додона и весь блок социалистов и коммунистов в парламенте.

Ну и, наконец, сегодня у Майи Санду день рожденья. И не какая-то там годовщина, а полноценный юбилей – 50 лет, полтинник. Поздравить ее таким образом, новыми неприятностями у главного политического оппонента и попытками запугать его перспективами уголовного преследования, обысками его дома с раннего утра - чем не подарок на юбилей для госпожи президента. Заодно и собственную лояльность ей засвидетельствовали.

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