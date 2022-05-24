Яна Рудковская и Евгений Плющенко про ограбившего их на 31 миллион рублей строителя: Он украл большие деньги не только у нас!

Яна Рудковская задумала расширить ледовую академию Фото: Личный архив

Ещё в прошлом году Яна Рудковская и Евгений Плющенко задумали расширить свою ледовую академию, взять под своё крыло ещё больше талантливых детей, предоставив им комфортные условия для тренировок -жильё, спортивные залы, раздевалки.

Плюс ко всему звёздная семья планировала ремонт своего загородного дома, расположенного неподалёку от академии Евгения Плющенко.

Яна и Евгения наняли строителя из Краснодара Дениса Гонтаря, который взял у семьи двукратного олимпийского чемпиона предоплату в размере 31 миллиона рублей, но так ничего и не построил.

Сейчас Гонтарь подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах. Полиция ведёт расследование этой аферы.

-Мы взяли этого строителя, потому что знали его, -объяснила в беседе с «КП» Яна Рудковская. -Он работал рядом с нашим домом, строил другой объект. Он был вхож к нам в дом, давал советы по строительству, мы общались. И конечно, он был в курсе наших планов на реконструкцию дома. Знал он и о том, что мы хотим расширить спортивные залы, которые примыкают к нашей ледовой арене. Мы планировали сделать спортивную пристройку с новыми спортзалами, раздевалками, апартаментами для воспитанников академии Евгения.

Строитель предложил свою помощь. Мол, все сделает в кратчайшие сроки. А потом сказал, что из-за специальной операции банки сейчас работают с перебоями, мол, невозможно по безналичке купить все строительные материалы, поэтому попросил деньги наличными: и на зарплату рабочим, и на материалы.

Взял у меня большую сумму - 31 миллион рублей. И скрылся. Сорвал все мыслимые и немыслимые сроки. Долго его не было, потом он внезапно появился, но к работе не приступил до майских праздников. К этому моменту у него уже все рабочие разбежались. Он не предоставил нам ни одной отчетной бумаги на материалы, врал, кормил завтраками. Было безумно жаль бригаду рабочих, которые почти сутки простояли за зарплатой около нашего забора в надежде увидеть своего шефа. Я вышла, поговорила с ребятами, рассказала, что мы все строительство профинансировали. Как оказалось, аферист им сказал, что мы им не заплатили.

Бедные люди в шоке и в отчаянии уехали к своим семьям в Краснодар. Самое обидное, что это мошенничество на доверии. Это не просто так человек откуда-то пришёл, он работал на соседних объектах, вошёл в нашу семью, втерся в доверие, ходил на все наши шоу. И воспользовавшись ситуацией, взял деньги и просто пропал в Краснодаре. Когда мы поняли, что он морочит нам голову, написали заявление в полицию. Мы предъявили полиции все расписки. По факту на сегодняшний день у нас нет ни стройматериалов, ни зарплаты рабочим, ни наших денег. Он украл большие деньги не только у нас. Рабочие потом рассказали, что строитель взял деньги ещё за два строительных объекта. Он гонял одну бригаду с объекта на объект, создавая видимость работы аж на четырех объектах. Аферист высочайшего класса! Сейчас будем разговаривать с владельцами других объектов. Думаю, там аналогичная беда со строительством и деньгами.

Мы уже две с половиной недели проводим расследование, в ходе которого нам стало известно, что аферист хочет сбежать. Сейчас у него подписка о невыезде, чтобы он не мог скрыться от правосудия.

Надеемся, что его задержат в ближайшие сроки. Мы узнали, что это не первое его мошенничество. Как выяснилось, в Краснодаре от него пострадало немало заказчиков и рабочих. Мы так рассчитывали на эти спортивные залы, хотели расширить академию Евгения. И теперь вместо апреля мы, скорее всего, отстроим спортивные залы только к концу июня. И дом мы тоже уже достраиваем своими силами, уже с другой командой. Пытаемся сейчас вернуть наши деньги.

Думаю, если этот человек останется на воле, он продолжит преступную деятельность.

Поэтому я сейчас хочу съездить в Краснодар, у нас там как раз ледовое шоу в «День России», 12 июня. Будем ходатайствовать перед местной администрацией и полицией, чтобы помогли нам в расследовании преступлений этого «Андерсона» -строителя. Очень хочется, чтобы такой человек сидел в тюрьме и понёс самое суровое наказание, чтобы никто из заказчиков и бригад рабочих более не пострадали, а его преступление стало примером для других недобросовестных строителей,-сказала kp.ru Яна Рудковская.