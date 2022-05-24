Расстрелы по закону: Украинским командирам разрешат казнить бойцов по своему усмотрению

В Верховную раду внесли законопроект, по которому командир сможет расстрелять любого своего бойца Фото: REUTERS

Как-то неожиданно совпали два события. В Польше начали активно и в открытую вербовать добровольцев (наемников) для войны на Украине. А в Киеве депутаты от правящей "Слуги народа" имени Зеленского внесли законопроект, которым разрешают командирам в армии расстреливать своих подчиненных и прочих военнослужащих, которые отказываются выполнять приказы, покидают позиции без разрешения и т.д.

В действующей версии этого нормативного правого акта написано, что "в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему". Вот, начиная с "при этом" и далее по тексту и предлагают исключить.

Засветились с этим предложением две украинских дамы-парламентария. Обе, что удивительно, заняты в сфере социальной защиты и гуманности. Одна – Галина Третьякова, глава Комитета Верховной рады по вопросам социальной политики, обрела широкую известность своими высказываниями про "детей низкого качества" и необходимость "стерилизовать женщин без высшего образования". Соцзащитница по-украински. Вторая, Марьяна безуглая, врач по образованию, член межфракционного объединения "Гуманная страна", созданного с целью защиты животных. Тоже, как видим, та еще гуманистка. Зато прошедшая стажировку в Госдепартаменте США.

Авторы-гуманистки не скрывают, что их предложение должно освободить украинских "воинов света" от ответственности за совершенные ими преступления: "Законопроект разработан с целью усиления способностей прекращать уголовные правонарушения, совершенные военнослужащими в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации". Тут надо правильно читать – не прекратить сами преступления, а перестать считать совершенные преступлениями.

Главное научно-экспертное управление Верховной рады уже дало отрицательный отзыв на предложение Безуглой и Третьяковой и заявило о необходимости "существенного пересмотра" инициативы. Ну, это понятно, там ведь не депутаты сидят, а специалисты, которые хоть как-то просчитывают последствия. А вот депутаты восприняли его на "ура". Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки по итогам рассмотрения законопроекта "рекомендует Верховной Раде включить его в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и целом". С поправкой на специфику боевых действий Верховная рада готовит для военных то же самое ужесточение, которое Киев ранее ввел поправками в УПК и для гражданских лиц. Гражданских в тылу, конечно, расстреливать пока еще "без суда и следствия" нельзя, но задерживать на 9 суток уже можно.

С определенной точки зрения антигуманный законопроект будет мотивировать ВСУшников либо ко взаимному уничтожению, либо к сдаче в плен. В случае принятия законопроекта любой командир сможет расстрелять кого угодно, мотивируя это непослушанием подчиненного и его отказом исполнять приказы. А чтобы замазать еще и подчиненных, то не убивать самому, а сформировать расстрельную команду из других бойцов этого же подразделения. Правда, такая практика будет чрезвычайно редкой, потому что автоматы там есть у обеих сторон в случае конфликта подобного рода. И тогда может начаться просто соревнование стрелков, кто быстрее и точнее сделает выстрел. И если это будут бойцы, то после него им одна дорога – в плен.

А вот вариант, когда командовать будет поляк, для которого украинцы – неполяки, выглядит более реальным. Более того, вот эти 15 тысяч поляков, которые прибудут на Украину, и будут, скорее всего, использоваться в качестве заградотрядов, которые станут вынуждать украинцев держать линию фронта. Не расходовать же европейцев в боях с русскими, в конце-то концов. Вполне логично.

Интересно, а сможет ли Зеленский (после принятия этого закона) в качестве Верховного Главнокомандующего на совещании застрелить просто Главнокомандующего Залужного, который в ответ на приказ Банковой держать линию фронта требует, как доносят информированные источники из Киева, беречь людей и отступать, то есть оставлять ныне занимаемые боевые позиции?

Раньше расстреливали без закона, а теперь будут по закону. И даже превентивно. В этом тренде легализация заградотрядов - следующий логичный шаг. Не останавливайтесь там, гуманные вы наши.

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