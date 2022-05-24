Секретарь совбеза Патрушев раскритиковал преподавание истории детям: "В некоторых школах слово «патриотизм» считается устаревшим"

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев дал газете «Аргументы и Факты» интервью, в котором рассказал о том, как видит развитие специальной военной операции на Украине и будущее российского патриотического воспитания. «Комсомолка» собрала самые яркие цитаты для своих читателей.

О СРОКАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ

- Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме.

Все цели, поставленные Президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне.

О СУДЬБЕ УКРАИНЫ

- Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории. Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности. Мы и США поддержали во время их гражданской войны. Франции оказывали неоднократную помощь. На Венском конгрессе в 1815 году не дали ее унизить, а в Первую мировую войну дважды спасали Париж. Именно СССР не позволил англичанам и американцам в 1945-м расчленить Германию на множество государств. Хорошо известно и про решающую роль Москвы в объединении Германии, которому больше всех противились французы и англичане. Не менее важную роль Россия сыграла в истории польской государственности. При этом сегодня Запад всячески затушевывает вклад нашей страны в сохранение других государств.

ОБ ИСКАЖЕНИИ ИСТОРИИ

- Фальшивой версии судьбоносных событий придерживаются и некоторые школьные учителя в нашей стране. Искажают факты и многие учебные пособия. Тематике героизма советского народа в годы Великой Отечественной на уроках истории уделяется мало времени, а в учебниках она нередко описывается поверхностно. В результате только единицы старшеклассников могут назвать фамилии тех, кто ценой собственной жизни завоевал Победу в 1945 году, а про героев Первой мировой или Отечественной войны 1812 года вообще почти никто не слышал.

О РОЛИ УЧИТЕЛЕЙ

- В первую очередь нужно смотреть на подготовку педагогических кадров. Самое время вспомнить мысли Ушинского и Макаренко о том, что учитель формирует личность учащегося, и его призванием должно являться не оказание услуг, а просвещение, образование и воспитание. Профильные вузы должны готовить будущих педагогов как мастеров высокого класса, а не штамповать на конвейере.

Учителя занимают особое место в жизни каждого гражданина, поэтому недопустима произвольная трактовка отдельными преподавателями мировой и отечественной истории, подрывающая авторитет нашей страны и программирующая сознание детей на основе ложных фактов и мифов. Психологическое манипулирование молодежью, разрыв между поколениями, искажение исторической правды — все это несовместимо с профессиональным призванием педагога.

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

- Необходима персональная ответственность руководителей образовательных учреждений, выпускники которых не держали в руках книг, посвященных героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны, или имеют смутное представление о подвигах тех, кто воевал за Родину.

Нельзя задвигать вопросы патриотического воспитания молодежи на факультативные занятия. В отчетах все это описано красиво, а результата нет. В некоторых школах, в том числе частных, слово «патриотизм» считается устаревшим.

О БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ

- В настоящее время наших студентов и преподавателей фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели.

О РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

— Следует поднимать авторитет педагогов, верных своей профессии, посвящающих жизнь воспитанию подлинных патриотов. Важнейшей задачей сегодня является возрождение исторических традиций, а также защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Для ее решения нужен системный подход к воспитанию и образованию. Назрела необходимость реализации государственной программы в этой сфере на всех этапах взросления человека и его становления как гражданина. Должна быть разработана комплексная модель этого процесса.

Кроме того, необходимо предусмотреть существенное наращивание масштабов государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, кинолент и телепрограмм, направленных на сохранение исторической памяти, воспитание гордости за нашу страну и формирование зрелого гражданского общества, ясно сознающего ответственность за ее развитие и процветание.