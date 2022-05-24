В России будут созданы аналоги иностранных магазинов приложений

Правительство пополнило план первоочередных мер по поддержке экономике. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство пополнило план первоочередных мер по поддержке экономике. В нем появилось еще 23 новых позиции. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Так, собственникам торговых центров будет дано право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными странами. Мишустин пояснил, что в текст договора между собственником и арендатором нередко включался пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина. Сейчас многие иностранные компании полностью остановили работу, но при этом помещения не освобождают. В итоге собственники торговых центров несут убытки. Именно поэтому им предоставят возможность расторгать договоры досрочно.

- Как правило, это касается довольно крупных арендаторов, соответственно, и потери у владельцев помещений также существенные, - пояснил Мишустин.

Премьер также пообещал, что в России будут созданы условия для создания российского аналога иностранных магазинов цифровых приложений.

- До недавнего времени в телефон можно было установить любой полезный контент - от спортивных приложений до курсов иностранных языков, точных наук, однако этот передовой сегмент тоже оказался зависим от политической конъюнктуры, от санкционной одержимости, как называет это явление президент, - заметил Мишустин.

Сейчас многие приложения иностранных магазинов работают с ограничениями, включая доступ к софту, который создавался российскими разработчиками.

- Пользователи опасаются того, что программы, которые они купили, могут в любой момент перестать обновляться или вовсе не будут работать. Чтобы сохранить доступ к привычным сервисам, принято решение о формировании условий для создания российского аналога магазина приложений, где отечественные разработчики и их зарубежные коллеги смогут размещать и продавать свои программы, - рассказал Мишустин.