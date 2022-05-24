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Политика24 мая 2022 10:28

В России будут созданы аналоги иностранных магазинов приложений

План первоочередных мер по поддержке экономики пополнился еще на 23 пункта
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Правительство пополнило план первоочередных мер по поддержке экономике. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство пополнило план первоочередных мер по поддержке экономике. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство пополнило план первоочередных мер по поддержке экономике. В нем появилось еще 23 новых позиции. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Так, собственникам торговых центров будет дано право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными странами. Мишустин пояснил, что в текст договора между собственником и арендатором нередко включался пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина. Сейчас многие иностранные компании полностью остановили работу, но при этом помещения не освобождают. В итоге собственники торговых центров несут убытки. Именно поэтому им предоставят возможность расторгать договоры досрочно.

- Как правило, это касается довольно крупных арендаторов, соответственно, и потери у владельцев помещений также существенные, - пояснил Мишустин.

Премьер также пообещал, что в России будут созданы условия для создания российского аналога иностранных магазинов цифровых приложений.

- До недавнего времени в телефон можно было установить любой полезный контент - от спортивных приложений до курсов иностранных языков, точных наук, однако этот передовой сегмент тоже оказался зависим от политической конъюнктуры, от санкционной одержимости, как называет это явление президент, - заметил Мишустин.

Сейчас многие приложения иностранных магазинов работают с ограничениями, включая доступ к софту, который создавался российскими разработчиками.

- Пользователи опасаются того, что программы, которые они купили, могут в любой момент перестать обновляться или вовсе не будут работать. Чтобы сохранить доступ к привычным сервисам, принято решение о формировании условий для создания российского аналога магазина приложений, где отечественные разработчики и их зарубежные коллеги смогут размещать и продавать свои программы, - рассказал Мишустин.

Политика: В ВЕРХАХ