Окно в Азию: Путин объяснил, куда теперь надо строить дороги

Владимир Путин с министрами обсудил развитие транспортной инфраструктуры. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин с министрами обсудил развитие транспортной инфраструктуры. Так как запад для нас оказался закрыт, упор мы будем делать на оставшиеся три части света.

- Действия некоторых стран и их желание закрыться от России - не Россию закрыть, а именно закрыться от России, даже в ущерб себе - показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать потоки, - заявил в подтверждение плана президент.

Главные силы пойдут на железные дороги и морские порты. Вот первейшие проекты:

1. Дальневосточный дублер Транссиба, который особенно нужен для экспорта угля в Китай.

2. Севморпуть. Если мы даже не сможем сейчас зарабатывать на транзите грузов из Азии в Европу, то северные порты и ледоколы необходимы для развития доставки нашего арктического сжиженного газа.

3. Порты на Дальнем Востоке и на Балтике.

4. Мурманский транспортный узел.

Но это все планы на будущее. Путин еще обсудил и задачи на это лето.

- Через неделю наступит лето. Многие планируют поехать на курорты Краснодарского края или Крыма. Ряд южных аэропортов временно закрыты, в результате вырос спрос на железнодорожные билеты. Я знаю, что РЖД уже запустила дополнительные рейсы на Чёрное море. Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает там мощностей, - заметил российский лидер.

Мы посмотрели билеты из Москвы в Анапу на середину июня и убедились в правоте президента. На некоторые поезда мест нет совсем, в других остались единицы. Есть еще купе в фирменных составах, но они заметно дороже плацкарта. Самые дешевые варианты уже разобрали. Но теперь после замечания Путина можно ждать добавление новых поездов.