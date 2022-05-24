Шойгу: «Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник принял участие в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. Заседание прошло по видеосвязи. Фото: Национальный центр управления обороной Российской Федерации

- Существенно ухудшилась ситуация в Восточно- Европейском регионе коллективной безопасности. Несмотря на усилия России, Запад не принял во внимание предложения об урегулировании ключевых для нашей безопасности вопросов - нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российской территории. Все делалось с точностью до наоборот, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

Глава военного ведомства отметил, что США взяли курс «на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности, сопровождая его глобальным развертыванием системы противоракетной обороны, разработкой ракетных комплексов средней и меньшей дальности».

По словам Шойгу сложился целый комплекс угроз для целостности страны: Североатлантический альянс вплотную приблизился к нашим границам и в разы нарастил боевой потенциал, были активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО, размещению на ее территории коалиционной военной инфраструктуры, а сама страна превращалась во враждебное нам государство, используемое в качестве инструмента давления на Россию.

- Более того, возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки. На ее территории была сформирована сеть из более чем 30-ти биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США. Документально подтверждено, что исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств. В непосредственной близости у наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, - напомнил Сергей Шойгу, и обратил внимание на то, что под западным патронажем в украинском обществе развивались русофобские националистические настроения, гонению подвергся русский язык, русская культура и наша общая история.

Министр подчеркнул, что «несогласных с таким развитием событий просто уничтожали» и привел в пример Донбасс, который «методично» обстреливался киевским режимом восемь лет.

- За это время погибли более 14-ти тысяч человек, а около 33-х тысяч было ранено. Все наши попытки заставить Киев выполнить Минские соглашения были тщетны, он их просто игнорировал. В складывающейся обстановке Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины, обеспечения ее безъядерного и нейтрального статуса, - пояснил позицию России Шойгу.

В ответ на решительные действия России, по словам докладчика Запад организовал поставки летального оружия, развернул широкомасштабную кампанию по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса, на Украину были направлены военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников превысило шесть тысяч человек.

Сергей Шойгу привел факты, которые говорят о том, что киевский режим использует террористические методы против собственного народа: «националисты проводят показательные расстрелы отказавшихся участвовать в боевых действиях, блокируют выход мирных граждан из городов, используя их в качестве живого щита, а в жилых кварталах рассредоточивают танки и артиллерию».

Со слов мирных жителей освобожденных населенных пунктов стало известно, что среди тех, кому киевские власти раздали оружие оказались вчерашние грабители и насильники. Это привело к массовым случаям насилия, грабежей и мародерства.

Глава военно ведомства отмечает, что Запад «не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя представителей нацистских подразделений, замешанных в кровавых злодеяниях». Международные правозащитные организации почему-то не беспокоит игнорирование Киевом режимов тишины и гуманитарных коридоров. Делаются попытки спровоцировать Российские Вооруженные Силы.

- В отличие от украинских военнослужащих, российская армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители. Выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием, - повторил свой приказ Шойгу, и пообещал, что «несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию, специальная военная операция будет продолжена до полного выполнения всех задач».

Помимо главы российского оборонного ведомства, в заседании принял участие министры обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, и Таджикистана, а также Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Министр заострил внимание участников на том, что по периметру границ ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряженности, которая потребует «четкой координации и непрерывное совершенствование входящих в систему коллективной безопасности сил и средств, механизмов принятия решений и реагирования на кризисные ситуации».

- Мы решительно настроены и далее развивать сотрудничество в рамках Организации по всем основным направлениям. Это особенно важно еще и потому, что западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ. Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это - требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий. Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета, - сказал он.

Главы оборонных ведомств рассмотрели порядок совершенствования системы кризисного реагирования с учетом итогов январской (2022 года) миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, одобрили ряд документов по развитию военной составляющей Организации, обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ, ситуацию на Украине и выработали предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.

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