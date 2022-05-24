«Котлы» уже начали вариться: Что изменилось после освобождения Мариуполя и сдачи "Азовстали"

Казалось бы, при чем тут «Азовсталь» и Мариуполь? А это ведь не только военная победа, но и психологическая. Давшая уверенность нашим бойцам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПАРТИЗАНСКИЕ ГРУППЫ С ДЖАВЕЛИНАМИ

Чувствуете, как загудел фронт после окончательного освобождения Мариуполя и сдачи в плен всего его гарнизона?

От Авдеевки до Изюма, от Лимана до Северодонецка.

Пришла в движение огромная военная машина, которая, казалось, за последний месяц «увязла в позиционных боях», «уперлась в оборону противника», выгрызая буквально по метру новые территории.

За время спецоперации у командования союзных сил России с республиками Донбасса, да и у нас, репортеров, было достаточно возможностей изучить тактику украинских войск. Надо отдать им должное – обороняться они умеют. Малые маневренные группы с западным противотанковым оружием, американские системы контрбатарейной борьбы, которые дают за минимальное время вскрывать позиции нашей артиллерии, насыщенность беспилотниками и мощные укрепрайоны, позволяющие переждать бомбежки…

Пока противостояние идет на уровне артиллерийских дуэлей (потому и 95% всех потерь – от осколков) и партизанских вылазок с «Джавелинами» из лесопосадок, украинцы за позиции держатся зубами. Но как только дело доходит до прямого столкновения, они предпочитают откатываться на заранее заготовленные вторую и третью линии обороны. Не любят они ближний бой и «стрелкотню», тем более, что 80% украинских солдат – мобилизованные резервисты и бойцы теробороны, которые оружие в руки взяли в первый раз. Вот и пишут они ультиматумы Зеленскому, отказываясь «выполнять боевые задачи в нечеловеческих условиях труда».

КОМУ ПРИГОТОВИТЬСЯ ПОСЛЕ МАРИУПОЛЯ

Казалось бы, при чем тут «Азовсталь» и Мариуполь? А это ведь не только военная победа, но и психологическая. Давшая уверенность нашим бойцам. И подорвавшая веру в свои власти у вооруженных сил Украины (ВСУ). С Мариуполя высвобождаются батальоны, которые пойдут отбивать остальные земли народных республик.

Как же будет разворачиваться битва за Донбасс после сдачи гарнизона Мариуполя?

Попробуем спрогнозировать.

Вряд ли стоит ждать стремительных маршей с движением по всему фронту. Зато еще с 2014 года известна аллергия ВСУ на котлы, в которые 8 лет назад украинские войска попадали с фатальным упорством. Ведь помимо Иловайского и Дебальцевского котлов были окружения и поменьше. Но в них также перемалывались на тот момент самые воинственные пассионарные украинские части.

Рискну предположить, что и теперь судьба Донбасса решится в подобных огневых мешках.

СЕВЕРОДОНЕЦК-ЛИСИЧАНСК

Самый очевидный на сегодняшний день – Северодонецкий котел. Он фактически оформлен. Город (кстати, формально - столица части Луганской области, остававшейся в под контролем Киева) уже блокирован с Севера, Востока и Юга. А его сообщение с соседним Лисичанском фактически прервано. Один мост взорван, второй - под огневым контролем союзной артиллерии. По третьему можно, разве что, спастись бегством. И это будет не худший вариант для 2-тысячного украинского гарнизона Северодонецка. «Полиморсос» (политическое и моральное состояние) у него сейчас явно не боевое, а перестрелки уже идут в самом городе. Тот самый вариант, который так не любят в ВСУ. Поэтому можно предположить, что Северодонецкий гарнизон в какой-то момент откатится в Лисичанск, где соединится с более крупной группировкой. (Общую численность противника в этих двух городах - около 16 тысяч человек).

Но и здесь не будет спасения, потому что Лисичанск тоже близок к окружению. Да, этот город на возвышенности и очень удобен для обороны. Но дороги на подконтрольные пока еще Украине Славянск и Бахмут (бывший Артемовск) простреливается союзной артиллерией. И вот-вот будут перерезаны. Без подвоза боеприпасов гарнизон Лисичанска обречен.

И важный момент — с взятием Лисичанска и Северодонецка, территория ЛНР будет освобождена полностью.

АВДЕЕВСКОЕ ГНЕЗДО

К Северу от Донецка постепенно окружается Авдеевка, где засел украинский гарнизон до 6 тысяч человек. Именно из этого города в последние годы обстреливали и сам Донецк, и Горловку, и Ясиноватую. И обстреливают до сих пор...

Штурмовать Авдеевку в лоб сложно – за 8 лет здесь возведены мощнейшие укрепления. Скорее всего союзные войска будут обходить ее по флангам, блокировать и сжимать кольцо. Освобождение Авдеевки позволит наконец жителям Донецка и его пригородов вздохнуть спокойно, забыть об обстрелах и начать налаживать мирную жизнь.

СЛАВЯНСК И КРАМАТОРСК

А окончательное освобождение Донбасса будет решаться, видимо, в боях за Славянск и Краматорск, где засело около 10 тысяч украинских военных. Впрочем, Киев может успеть эту цифру нарастить, завезя сюда резервистов.

Наступление к этим городам сейчас идет сразу по нескольким направлениям. С севера – от Изюма и с востока – от Красного Лимана. С юго-востока после зачистки только что взятого Светлодарска, к ним могут присоединиться высвободившиеся силы. С юга начнут подпирать союзные войска после решения вопроса с Авдеевкой.

Тут не стоит ждать быстрой победы. В 2014 году украинские войска так и не смогли прорвать оборону Славянска, в котором были ополченцы Стрелкова. Но все решило полное окружение города. В итоге Стрелков тогда прорвался со своим гарнизоном в Донецк. А вот украинцам сейчас отходить будет просто некуда. Только в плен.

НЕ ШТУРМОВАТЬ В ЛОБ, А ЛОМАТЬ ПО ЧАСТЯМ

Тактика «малых котлов» позволяет оптимально использовать силы республик Донбасса и группы российских войск. Минимизировать потери, которые можно понести при штурме городов, блокировать и уничтожать главные узлы украинской обороны и пути ее снабжения. Самые боеспособные соединения ВСУ в Донбассе оказываются раздробленными на несколько не связанных друг с другом обломков. Как известно, сломать веник через колено сложно. А по одному прутику - вполне.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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