Секс-скандал бьет по Макрону: французского министра по делам инвалидов обвинили в двух изнасилованиях

Дамьена Абада обвинили сразу в двух изнасилованиях Фото: EAST NEWS

Министра Франции по вопросам солидарности, автономии и помощи людям с ограниченными возможностями Дамьена Абада обвинили сразу в двух изнасилованиях. Утверждается, что эти преступления произошли больше 10 лет назад. Сам Абад является инвалидом с серьезным заболеванием опорно-двигательного аппарата.

Как пишет «Нью-Йорк Таймс», две женщины обвинили 42-летнего Абада в изнасилованиях, произошедших в 2010 и 2011 годах. Впервые информация об этом появилась в материале французского новостного агентства Mediapart, которое опубликовало на прошлой неделе длинную статью об обвинениях, не называя, впрочем, имени ни одной из жертв.

- Я ни разу в жизни не изнасиловал женщину. Должен ли невиновный человек уйти в отставку? Я так не думаю, - заявил Абад журналистам. Министр отметил, что действия, в которых его обвиняли, неправдоподобны, поскольку у него не было физической возможности совершить их, и вообще он не способен вступать в половую связь «без полного и абсолютного согласия» партнера.

Как утверждает Mediapart, одна из жертв рассказала, что после свидания, произошедшей по обоюдному согласию, Абад «отказался остановиться», когда его попросили об этом. Другая жертва заявила, что потеряла сознание после того, как выпила с министром, а потом проснулась в гостиничном номере с болью в теле.

Абад с детства страдает от артрогрипоза - болезни скелетно-мышечной системы, характеризующейся недоразвитостью суставов и мышц, которая в самых тяжелых случаях делает больного почти неподвижным и практически беспомощным. Руки и ноги обычно выглядят деформированными, иногда у больных даже выворачивается на 180 градусов голова.

Власти Франции уже заявили, что им ничего не известно об обвинениях, выдвинутых против Абада, хотя одна из правозащитных группа отметила, что уже направила информацию о подобном инциденте двум неназванным политическим партиям, которые, правда, отрицают, что получали эти письма. Вообще же в отношении Абада два раза проводились расследования по таким же обвинениям, однако все они закончились без результата.

Скандал уже затмил собой остальную повестку дня нового кабинета министрам Эмманюэля Макрона и отвлек внимание от экономических проблем, на которых сейчас сконцентрировано правительство.

Обвинения против Абада подлили «масла в огонь» феминистских движений, обвиняющих Макрона в том, что тот не сдержал обещаний по усилению борьбы с преступлениями против женщин. Кроме того, главу государства продолжают упрекать в том, что не выгнал из своего правительства чиновников, которых обвиняют в сексуальных домогательствах или насилии. Высший совет Франции по вопросам равенства отметил в своем годовом отчете, что «сексистские комментарии политиков-мужчин» все еще остаются обычным явлением, и что политические партии едва начали создавать каналы, позволяющие жертвам сообщать о преступлениях.