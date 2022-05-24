Почему курс доллара к рублю рухнул в два раза, а цены в магазинах не падают

Рубль с начала года серьезно укрепился. Логика подсказывает, что за это время и цены должны бы пойти вниз или как минимум перестать расти. Ан нет Фото: Иван МАКЕЕВ

Доллар 56,93, евро - 58,86. Так дешево валюта не стоила четыре года! А ведь всего лишь два месяца назад представить себе такую картину было невозможно - обе валюты стоили примерно вдвое больше. А если доллар и евро продолжат свое пике по отношению к рублю, то примерно к июлю наступит «блаженный 2007 год», когда доллар стоил 30 рублей, а евро 40.

- Доллароцентричная картина мира, которая формировалась в течение 30 лет, разрушается, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2FM) экономист, заместитель секретаря Общественной палаты Александр Галушка. - Доллар переживает сильный кризис. И как показала практика, для этого достаточно было сделать один сильный шаг. Перевести оплату российского газа на рубли. Плюс санкции, которые значительно ограничили европейский импорт в Россию.

Импорт ниже экспорта, ограничения на покупку валюты и прочие рукотворные меры Центробанка, которые укрепляют рубль - об этом мы писали уже не раз. Но сейчас интересно другое. Рубль с начала года серьезно укрепился. Логика подсказывает, что за это время и цены должны бы пойти вниз или как минимум перестать расти. Ан нет: Росстат отчитался, что с начала года инфляция составила почти 12%. Самый сильный скачок цен был в марте, но и сейчас они, пусть и более медленными темпами, но неуклонно растут - об этом говорят данные, которые статистическое ведомство публикует каждую неделю.

Почему так происходит?

- Да потому что это два разных процесса, - объясняет аналитик Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. - Цены в магазинах устанавливают люди, стремящиеся получить максимальную прибыль. И представление о том, что за снижением закупочных цен на импортные товары должны снижаться цены на витринах, неверное.

По словам эксперта, ситуация очевидная. На рынке установились конкретные цены на товары, люди покупают их по этой цене. Так зачем снижать стоимость? Ну разве что немного, чтобы распродать запасы.

- Конечно, если мы сейчас начнем задавать вопросы продавцам, то они будут ссылаться на высокие старые закупочные цены, сложности с доставкой… В общем, найдут немало аргументов для обоснования своей позиции. Но на деле все проще - получение прибыли. Поэтому ждать, что инфляция пойдет вспять, наивно, - говорит Михаил Беляев.

А что же будет дальше? Откатятся доллар и евро к 2007 году или нет?

- Рубль, наверное, уже достиг своих высот по отношению к доллару, - полагает аналитик Беляев. - Ожидаемо, что в ближайшее время он слегка скорректируется - до 61-62 рублей за доллар. С евро ситуация сложнее, потому что европейская экономика справляется с нынешней ситуацией хуже, чем американская. Европейские страны раздираемы противоречиями. Поэтому можно ожидать, что евро немного отыграет позиции, но это будет гораздо позднее, чем доллар.