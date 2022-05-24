Дмитрий Песков - в День рождения "Комсомолки": "Мы газету по-прежнему считаем молодой – и поздравляем!"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 24 мая, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля сразу несколько вопросов.

-…Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот, по нашим сведениям, на днях Владимир Путин представит кандидатуру нового главы МЧС Александра Куренкова. Почему так долго, может быть, даже беспрецедентно, определялись с руководителем такого ведомства? С чем это связано?

- Вы знаете, что кандидатура вносится президентом - как только президент посчитал это целесообразным. Он так и сделал - это решение главы государства.

- И еще вопрос. Вслед за Сергеем Кириенко и другими руководителями, сейчас в Донбасс уже поехали политики, в частности, вот Леонид Слуцкий, новый руководитель фракции ЛДПР. Это какой-то план Кремля существует или каждый действует по индивидуальному плану?

- Каждый по индивидуальному плану. Это зависит от целесообразности и необходимости, эти же поездки не могут быть праздными.

- Понял. И еще личный вопрос. Сегодня - 97 лет со дня рождения "Комсомольской правды". Я понимаю, дата не круглая, но обычно же, когда такой возраст, какие-то слова говорят…

- Да, это не юбилей, но мы газету по-прежнему считаем молодой – и поздравляем!