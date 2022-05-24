Анна Попова: Оснований для паники из-за вируса оспы обезьян в России нет. Но надо быть настороже

Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 24 мая, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) побывала Анна Попова - уже в четвёртый раз за последние два года. Вот фрагменты этого разговора…

- …Анна Юрьевна, самый главный вопрос сегодня, который всех волнует – это то, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) созвала экстренное заседание по оспе обезьян, которая стремительно распространяется в Европе. Почему все так взволнованы? Есть ли для этого основания?

- Вам – здоровья! Не болеть и не бояться оспы обезьян. Излишняя взволнованность ВОЗ, мне кажется, это элемент посткоронавирусного синдрома. Все так напуганы возможным распространением чего-то необычного, что на любую ситуацию реагируют крайне остро.

Анна Попова в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

На вчерашний день было зарегистрировано всего 109 случаев заболевания людей в разных странах. Все они вызваны так называемым западноафриканским вариантом вируса. Но сейчас есть уже и западноевропейский вариант. И к характеристикам именно этого варианта оспы обезьян относится то, что он менее патогенен, у него летальности почти нет.

- То есть, менее заразен?

- Нет, он заразен, но вызывает менее тяжелое течение заболевания, чем, например, от других вариантов того же вируса оспы обезьян. Из 109 инфицированных, болеющих или выздоровевших, нет ни одного летального случая. То есть, на территорию европейского континента был завезен наименее опасный для человека вариант вируса оспы обезьян.

Самая страшная оспа – это натуральная оспа, оспа человеческая, так скажем. Это достаточно серьезное заболевание, лечить и выхаживать пациентов крайне сложно. Всемирной организации здравоохранения признано ее искоренение в 1980 году. С этого момента не зарегистрировано ни одного случая натуральной оспы на планете.

Добились этого очень широкой кампанией по иммунизации населения. То есть, прививками. Кстати, в свое время она начиналась по инициативе Советского Союза. Всех привили, кого надо, на планете, у всех появился иммунитет и люди напрочь перестали болеть натуральной оспой и погибать от нее.

- Зато болели животные!

Журналист "КП" Александр Гамов. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Да, мы знаем вирус оспы коров, вирус оспы лошадей, вирус оспы обезьян.

У нас на планете есть эндемичные страны – это африканские страны, где случаи оспы обезьян регистрируются нередко. Случается, заражаются от обезьян и люди тоже. Заразиться можно контактным путем. Потрогать животное, прикоснуться, погладить, обнять…

А потом могут заразиться те, кто соприкасается с больным человеком, особенно если у больного есть пустулы на коже - пузыречки с жидкостью. Содержимое этого пузыречка – и есть наиболее заразный материал. Особенно, если этих высыпаний одно-два и человек может их не замечать – ну, чуть-чуть поднялась температура, ну, вроде недомогание… ну, кто обратил внимание? А вместе с тем содержимое этого пузырька, попадая на кожу другого человека, может заразить его. И что характерно, высыпания могут быть и на слизистых и контакт слизистых тоже дает заражение.

- То есть, оспа передается не воздушно-капельным, а тактильным путем?

- Передается и воздушно-капельным при тесном контакте тоже. Если есть высыпания на слизистой, если человек чихает или кашляет, то, конечно, эта капелька донесет вирус и до того, кто рядом с больным. Поэтому надо быть аккуратным. Если мы хотим себя защитить…

Анна Попова в прямом эфире ответила на вопросы журналистов "Комсомолки". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Опять маски носить?

- Нет, сейчас не нужно носить маски. В данный момент в России рисков для населения нет. Случаев заболевания или завоза вируса заболевшими из-за рубежа – нет. Но если кто-то хочет перестраховаться, то такой способ защиты – закрыть кожные покровы и носить маску – абсолютно точно защитит вас от проникновения вируса в ваш организм.

- То есть, вот эти фразы, которые встречаются то тут, то там в СМИ: только разобрались с ковидом, только перевели дух – и новая напасть, эти фразы – просто элемент необоснованной паники?

- Сегодня оснований для паники нет. Все, что необходимо делать, сегодня в государстве предпринимается. Мы усилили санитарный карантинный контроль, провели информационные, методические мероприятия с нашими коллегами-медиками во всех субъектах Российской Федерации. Главное, чтобы была настороженность, чтобы доктор сразу мог предположить, что у человека, у которого есть определенное недомогание, может быть и это инфекция. А если человек выезжал в другие страны, он должен быть настороже и предупредить об этом доктора.

Анна Попова о вспышке обезьяньей оспы: "Сегодня оснований для паники нет. Все, что необходимо делать, сегодня в государстве предпринимается". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Специалисты уверяют, что отечественная прививка от оспы человеческой работает и против оспы животных. Так ли это?

- Думаю, многие знают историю британского врача Эдварда Дженнера, который взял оспяную корочку с болячки коровы и привил ею мальчика. В результате мальчик оказался устойчив и к оспе человеческой.

Перекрестный иммунитет – это было показано Эдвардом Дженнером –действительно, формируется. Поэтому наши специалисты говорят, что устойчивость, которая вырабатывается после иммунизации от человеческой (натуральной) оспы у людей, должна защищать и от других вирусов оспы – и обезьяньей, и коровьей, и лошадиной, не давая развиться тяжелой патологии.

Сейчас эта гипотеза проверяется, собственно, на практике.

Полный текст будет опубликован позднее.

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