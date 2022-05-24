«А вдруг там хоботок?»: Что делать, если укусил клещ - выстраданная инструкция

Первое, что нужно сделать, если вас укусил клещ – немедленно его извлечь Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор посчитал, что с тех пор, как клещи очухались после зимней спячки и выползи на охоту за теплокровными - то есть где-то с середины апреля – и по 20 мая к врачам после укусов этих паукообразных по всей стране обратилось более 56 тысяч человек. К сегодняшнему дню жертв кровососов и того больше. Каждый божий день эти несимпатичные и часто нездоровые букашки в кого-нибудь впиваются. Впечатлительным натурам от одного взгляда на них энцефалит подхватить боязно.

Есть контакт!

Когда меня кровосос недавно цапнул, страху натерпелась – не передать. Рассказываю. Сижу в машине и вдруг - подозрительное шевеление на затылке. Я – почесать, а под пальцами – горошинка. Сразу сообразила – клещ. Обхватываю его дрожащими пальцами (в голове она мысль - кровопийца точно заразный) и вдруг укол. Укусил-таки- пииииии! С болью выдергиваю обидчика и роняю. Потому что не знаю, как кому, а мне первый в жизни укус клеща стоил нервов. Каюсь.

И ладно бы дома эта зараза кусачая напала. Но дело было в крошечном городке в славной Беларуси. Куда свою прокусанную голову тащить, какому врачу? Из роя мыслей выдергиваю светлую: «место укуса смажьте йодом».

-Йод есть, в бардачке! – сообщает муж и тут же назначается главным мазальщиком затылочных ран.

Дальше быстро выясняю у прохожих, что в городе, оказывается, есть большая и даже новая больница и мчусь туда. Кроме энцефалита и боррелиоза ни о чем не думается. Но в чисто выбеленном приемном покое никому до моей драмы нет дела –отправляют в поликлинику по соседству. Там - о счастье! - мне заводят временную карту и посылают к хирургу.

Как самостоятельно правильно удалить присосавшегося клеща. При помощи пинцета

Вам смешно, а у меня во что

- Ждите, - лениво говорит медсестра в вязаной кофте, уплетая бутерброд. Жду. Думы об утекающей через укус жизни не покидают. «А вдруг в ране остался хоботок?» - накидывает тревоги подсознание.

Через 20 минут снова дергаю медсестру. Выясняется, что доктор на обходе в отделении и когда явится, неизвестно. После угрозы «умереть от стремительно развивающегося воспаления мозга прямо у них под дверью» девушка в кофте решается осмотреть мою рану.

- Да все у вас нормально, -успокаивает она, всматриваясь в замазанную йодом «местность». – Но вы можете сходить к инфекционисту. Прямо по коридору.

Бегу. Захожу. За столами - две похожие друг на друга тетеньки в теле.

-Что у вас? – спрашивает одна.

Сбивчиво рассказываю о ЧП.

-Ну вы смешная, – отвечает та же с улыбкой. – У нас в Беларуси клещи здоровые. Но в целях профилактики выпейте две таблетки антибиотика. Через две недели можете для собственного успокоения сдать кровь на клещевые инфекции. Раньше – нет смысла.

-А рецепт на таблетки дадите? – в богатырское здоровье белорусских клещей верю, но лучше перестраховаться.

- Зачем? У нас антибиотики без рецептов продаются, - гордо отвечает врач.

-Ну можете хотя бы взглянуть? Вдруг там хоботок, – мямлю я, еще сильнее смеша медиков. Дался мне этот хоботок!

-Даже, если он и там, не страшно, - получаю квалифицированный ответ. – Потом сам выйдет.

Дальше мой путь лежит в аптеку. Покупаю антибиотик, глотаю залтом две таблетки, не читая про противопоказания, и начинаю ждать, пока пройдет, две, полных неизвестности, недели.

Как самостоятельно правильно удалить присосавшегося клеща. При помощи шприц

Не болит голова у дятла

За это время: не переставая адски болела голова, один раз чуть повысилась температура, смачно звенело в ушах, перед глазами мелькали противные мушки и два раза приснился кошмар про энцефалит – жутко вспоминать. Когда не знаешь, развивается у тебя внутри инфекция или нет, любую мигрень принимаешь за опасные симптомы переносимой клещами гадости.

- Что должно насторожить, это появление мигрирующей эритемы- красного расползающегося кольца вокруг места укуса, серьезное повышение температуры, озноб, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, - говорит пульманолог-терапевт Марина Казакова.

В терзания я просуществовала 14 дней мучительных дней, и со смешанными чувствами поехала сдаваться в медлабораторию. Уже в Москве. Еще через пять дней– получила результаты анализов на боррелиоз и энцефалит. Отрицательно. Троекратное ура! Страхи ушли, как не бывало. А потом и недомогание прошло. То ли к воздуху московскому привыкла, то ли успокоилась.

ГДЕ ЖИВУТ БОЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

По данным Роспотребнадзора, несколько случаев клещевого вирусного энцефалита в этом году было зафиксировано в Воронежской, Ростовской, Саратовской и Кемеровской областях. Боррелиоз дал о себе знать в Красноярском и Пермском краях, республиках Крым, Алтай, Тыва и Хакасия.

Как самостоятельно правильно удалить присосавшегося клеща. При помощи нитки

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Николай Дубинин, врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов»:

Первое, что нужно сделать, если вас укусил клещ – немедленно его извлечь. Чем дольше клещ присасывается, тем, потенциально, большим числом инфекций способен заразить. Можно его даже ногтями достать – рисков никаких. Даже если хоботок останется в ране, заражением это не грозит. Хоботок можно будет извлечь позднее, поддев иглой. Место укуса можно обработать любым антисептиком. Но это защитит только от раневых инфекций, а не от клещевых. Хорошо бы клеща сдать, чтобы проверить на инфекции. Без результатов врачу трудно будет поставить диагноз. Но он может назначить профилактическое лечение. Симптомы болезни проявляются не сразу. Инкубационный период клещевого энцефалита длится в среднем 7-14 дней, но в некоторых случаях болезнь может проявиться и на первый день, а иногда и через 30. Первые признаки боррелиоза дают о себе знать через 1-2 недели. Но проблема в том, что безэритемная (то есть без видимого места укуса и покраснений ) форма боррелиоза может протекать бессимптомно.