Леонид Слуцкий: Ни одна газета не может похвастаться такой колоссальной популярностью, как «Комсомольская правда»

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме поздравил «Комсомолку» с днем рождения. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава Комитета нижней палаты парламента по международным делам, недавно избранный лидером фракции ЛДПР, направил приветствие главному редактору «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину и коллективу редакции по случаю дня рождения газеты. (Первый номер «КП» вышел 24 мая 1925-го.)

Слуцкий отметил, что «с 1925 года и по сей день «Комсомолка» является известнейшим изданием в нашей стране»:

«Ни одна газета, - говорится в приветствии, - не может похвастаться такой богатой историей, такими рекордными тиражами и достижениями, таким уровнем народной любви и колоссальной популярностью».

И ещё Леонид Эдуардович заверил, что ЛДПР всегда рада сотрудничеству с «Комсомольской правдой» и искренне надеется, что «наши дружеские отношения будут крепнуть».

Политик пожелал коллективу «КП» процветания и творческих успехов.