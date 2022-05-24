"Исполнительница желаний" Елена Блиновская задолжала 50 миллионов

Елена Блиновская с супругом Алексеем на коктейле по случаю выхода рейтинга журнала GQ, 2020 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Турбулентное время требует нестандартных решений, и пока политологи с экономистами ломают голову над прогнозами, на сцену выходят они - гуру марафонов личностного роста, исполнители желаний и духовные наставники в одном лице. Так, главная по волшебству Елена Блиновская, которая учит запускать шарики в небо, а мечты - сразу в космос, на днях собрала "Крокус" - огромную площадку на 7000 человек, внимавших каждому ее слову. Зрителям представили эффектный перфоманс: Блиновская пела, мокла под дождем прямо на сцене и уверяла, что каждый день - лучший. И, безусловно, зарабатывала в этот момент большие деньги.

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, расходы у Елены Блиновской тоже немалые, и не всегда она успевает оплатить их в срок. Так, у исполнительницы желаний обнаружились долги по налогам на сумму в 49 млн 483 тысячи рублей. Откуда могли взяться такие суммы, kp.ru объяснил юрист Михаил Алексеев, который разбирает громкие дела на своем YouTube-канале.

Автор проекта "Марафон исполнения желаний" Елена Блиновская на премьере фильма "Марафон желаний". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

- Это не имущественные налоги, которые платит каждый из нас за дома, квартиры и машины, а НДФЛ - налог на доходы физических лиц, - сразу предупредил юрист. - Скорее всего, эти суммы налоговая начислила за поступления на банковскую карту Блиновской (не секрет, что поклонники зачастую переводят деньги за марафоны да и просто донаты прямиком на карту. - Ред.). На самом деле, ФНС уже давно реагирует на такие "безобидные" переводы, которые не оформлены как оплата услуг. Блиновская - не первый блогер, который получает такие счета, просто большинство из них это не афишируют. У юристов даже есть такая шутка: мол, блогеры уже давно не плачут в сторис из-за личных драм - там все слезы про 115 ФЗ и начисления налогов.

По словам эксперта, как ИП Блиновская может платить налог всего в 6%. Однако, при превышении определенной суммы заработка хотя бы на рубль (в одних случаях, 60 млн рублей в год, в других - 150 млн) растет и налоговая ставка. Поэтому теперь Елена Блиновская должна заплатить государству уже 15% от своих доходов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"У меня все оплачено!"

Тем временем, сама Елена Блиновская долги отрицает.

- Я исправно плачу налоги, когда подходит срок, - заверила kp.ru королева тренингов. - И да, суммы у меня немаленькие. Это может быть и 40, и 50 млн рублей.

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