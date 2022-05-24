Известный актер унизил Баскова и певицу Валерию: "Одну ноту долбят"

Успешности Николая Баскова и певицы Валерии завидуют даже их коллеги-артисты Фото: Борис КУДРЯВОВ

Станислав Садальский всегда в курсе всех событий. Актер сейчас почти не снимается в кино, так что свободного времени у него предостаточно, потому он следит за жизнь знаменитостей. На этот раз под острый языка артиста попали Николай Басков и певица Валерия.

Станислав Садальский в резкой форме высказался в адрес Николая Баскова и певицы Валерии. По словам актера, российскому телевидению нужны новые лица, а не однотипные проекты с персонажами, которые всем уже "мозолят глаза".

"Нужны личности... Редактура будет мешать, этого можно, этого нельзя... И получится очередная Валерия с Басковым. Их много, они везде ходят. Надо меняться, а они все одну ноту долбят, нет желания утвердить новое", - приводит слова артиста портал "Звездач".

Ранее Садальский жестко прошелся по Сергею Никоненко и Татьяне Васильевой. "Публичные люди как с цепи сорвались. Наперегонки оскорбляют и травят Чулпан. «Набитая дура, а если получает деньги, то проститутка» - так о ней высказался «мужчина» народный. Еще одна народная, но уже за деньги (простим, ей внуков и детей кормить надо) назвала дважды лауреатку свиньей", - отметил артист.

Он назвал актеров "подлизами, которые транслируют слова других, поскольку не имеют собственного мнения". "Им кажется, что, обидев коллегу, они лишний раз доказывают всем, что относятся к какому-то мнимому гражданскому обществу», - эмоционально высказался 70-летний Станислав.