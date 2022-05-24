Похожа на "черную смерть": Что общего у оспы обезьян с натуральной оспой и ветрянкой

Откуда взялась загадочная болезнь, насколько она опасна и что может ждать нас в ближайшем будущем? Фото: REUTERS

Накануне сезона летних отпусков на мир нагрянула новая напасть: оспа обезьян. У многих перед глазами тут же встали тяжелые «ковидные» дни: сваливающая сотни тысяч людей инфекция, переполненные больницы, карантины и прочие ограничения. Откуда взялась загадочная болезнь, насколько она опасна и что может ждать нас в ближайшем будущем? «Комсомолка» собрала ответы на главные вопросы про «обезьяний вирус».

Откуда взялась оспа обезьян

Как и возбудитель COVID-19, это зоонозный вирус, то есть пришедший к нам из мира животных. Самый частый природный носитель оспы обезьян - грызуны, в первую очередь, африканские полосатые и солнечные белки, обитающие в тропиках. От них инфекцию цепляют, в том числе, обезьяны. Именно у макак-крабоедов новый вирус впервые выделили и идентифицировали в лаборатории в Дании в 1958 году. Потому и назвали «оспой обезьян» (monkeypox).

У людей эту болезнь начали диагностировать с 1970-го года. Большинство заражений - от инфицированных животных: при употреблении в пищу плохо прожаренного мяса, продуктов, загрязненных слюной или экскрементами больных зверей.

Вирус оспы обезьян под микроскопом. Фото: REUTERS

Похожа ли оспа обезьян на «черную смерть»

Натуральная (черная) оспа, которая выкашивала средневековые города и страны, - на самом деле, близкая родственница оспы обезьян. Возбудители обеих инфекций относятся к одному семейству - так называемых ортопоксвирусов. Но! До сих пор обезьяний вариант болезни крайне редко передавался людям и не приживался среди них.

- В Африке регулярно происходят вспышки оспы обезьян. Их возбудитель очень похож на вирус натуральной оспы. Масштабных эпидемий среди людей не возникает потому, что нынешняя обезьянья оспа обладает низкой трансмиссивностью. То есть от животного к человеку заболевание передается плохо, вероятность такого заражения низкая. Но стоит вирусу приобрести несколько мутаций и начать передаваться между людьми более эффективно, и мы можем получить аналог натуральной оспы, способной вызывать крупные эпидемии, - рассказывала ранее в интервью kp.ru замдиректора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

Сегодня у эпидемиологов есть подозрение: обезьяний вирус, возможно, таки научился чуть-чуть эффективнее перескакивать от зараженных людей к новым жертвам. Потому что случаи болезни зафиксированы не только у тех, кто посещал страны Африки и мог контактировать там с инфицированными животными или местными пациентами. Вирус найден у жителей Европы и США, не выезжавших на черный континент.

Сегодня у эпидемиологов есть подозрение: обезьяний вирус, возможно, таки научился чуть-чуть эффективнее перескакивать от зараженных людей к новым жертвам. Фото: REUTERS

Как заражаются оспой обезьян

По данным Всемирной организации здравоохранения, кроме заражений от животных на сегодня известны такие пути передачи инфекции:

- контактно-бытовой: можно подцепить вирус, пользуясь общей посудой, полотенцами, прикасаясь к другим предметам, куда попали слюна, кровь или гной из пузырьков или язв на коже больного. В таких случаях инфекция проникает в организм здорового человека либо через слизистые (рот, нос, глаза), либо если зараженные жидкости попадают в ранки, трещины на коже;

- воздушно-капельный: когда пациент кашляет и чихает, вирус разносится вместе с каплями слюны;

- при половых контактах. Этот способ пока под вопросом. Достоверно не известно, передается ли вирус через сперму или вагинальные выделения, отмечают в ВОЗ. Наибольшее количество зараженных сегодня - мужчины-гомосексуалисты, у них при половых контактах чаще бывают микротравмы, облегчающие проникновение инфекции. Однако не исключено, что такие пациенты заражаются из-за соприкосновения с кожей или слизистыми больных, где есть оспенные высыпания (при поцелуях, тесных объятиях и т. п.), а половым путем вирус все же не передается. Исследования продолжаются.

Можно ли заразиться оспой обезьян в аэропорту

На территории России случаев обезьяньей оспы на момент написания этого материала не обнаружено. Но скоро лето, кто-то отправится на отдых в Турцию, Египет, страны ближнего зарубежья. В аэропортах полно народа из разных стран мира.

Заражение оспой обезьян происходит при близком и весьма длительном контакте с больным, подчеркивают эпидемиологи. «На расстоянии метра друг от друга не менее трех часов», - пишет в своем Телеграм-канале известный врач-телеведущий Александр Мясников, который долгое время работал в Африке.

Сколько живет вирус на поверхностях, куда попал от зараженного человека, сегодня данных нет. Однако длительность контакта, который грозит заражением, подразумевает, что нужно часто и усердно тянуть в рот инфицированные предметы или грязные руки.

И все же эпидемиологи считают, что лучше подстраховаться. Чтобы чувствовать себя максимально защищенным в местах большого скопления людей, включая аэропорты, врачи советуют надевать маску либо респиратор. А также почаще мыть руки либо пользоваться антисептиками. Не стоит забывать, кстати, что пандемия ковида, хоть и приутихла, еще вовсе не закончилась. Так что санитарные меры в любом случае актуальны.

Симптомы оспы обезьян

Признаки болезни проявляются в среднем через полторы-две недели после заражения, максимум на 21-е сутки.

- Сначала зачастую похоже на грипп: повышение температуры, головная боль, боли в мышцах, озноб, слабость.

- Обязательный признак - увеличение лимфоузлов.

- На третий-четвертый день температура снижается, появляются высыпания на коже и слизистых (во рту). Сыпь может быть похожа на ветрянку, а когда поражает половые органы - на сифилис.

- Со временем на месте пузырьков образуются корочки, они отваливаются, могут оставаться шрамы (оспины).

Симптомы обычно проходят через 3-4 недели. У людей из групп риска - детей, беременных, лиц с ослабленным иммунитетом - могут развиваться осложнения из-за присоединения бактериальных инфекций. В том числе встречается воспаление головного мозга - энцефалит.

Как лечат заболевших оспой обезьян

Для постановки диагноза применяются специальные тесты. В России разработана одна из наиболее современных тест-систем, определяющая вирус оспы обезьян, сообщил недавно Роспотребнадзор.

Однако в ближайшей лаборатории сделать такой анализ не удастся. Пока инфекция не попала в Россию, повсеместная диагностика не проводится. При подозрении на обезьянью оспу нужно обратиться к врачу, который примет решение о дальнейших мерах (уведомление санитарно-эпидемиологической службы и т. д.).

Как поясняет ВОЗ, лечение пациентов в основном симптоматическое: нужно обрабатывать пузырьки на коже, при необходимости применять обезболивающие, жаропонижающие. Важный момент: категорически противопоказано применение гормональных противовоспалительных средств (мазей, капель).

В тяжелых случаях могут использоваться противооспенные иммуноглобулины (вводится внутривенно).

Какую роль в защите от оспы обезьян играют прививки и перенесенная в детстве ветрянка

- Ветряная оспа – это семейство герпес-вирусов, совершенно другое, чем оспа натуральная и обезьянья. Перекрестного иммунитета не будет, - поясняет кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков. То есть, перенесенная в детстве ветрянка на защиту от новой инфекции не повлияет совсем никак.

А вот прививка от натуральной оспы, которую делали всем младенцам в СССР вплоть до 1980 г., точно снизит тяжесть заболевания при заражении обезьяньим вирусом, поясняют эксперты.

Что касается рожденных после 1980-го, то кампания по вакцинации для них может понадобиться, только если оспа обезьян начнет распространяться внушающими тревогу темпами. Пока нет даже оснований предполагать такое, говорят эпидемиологи.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Большинство экспертов сегодня склоняются к мнению, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Безусловно, случаи распространения обезьяньей оспы внутри неафриканских стран, вдали от природных очагов, вызывают беспокойство. Но! Есть немало обнадеживающих факторов:

- количество заражений на сегодня совсем небольшое (см. ниже «Цифры»);

- судя по имеющимся данным, инфекция малозаразна и передается не так-то просто (см. в тексте);

- болезнь протекает относительно легко. Первые итоги секвенирования (глубокого изучения генома вируса) показали, что сейчас мы имеем дело с так называемым западноафриканским вариантом оспы обезьян. От него умирает не более 1% заболевших (в то время как при другом, центральноафриканском варианте, летальность достигает 10-11%).

ЦИФРЫ

- 17 неэндемичных стран (то есть таких, где нет природных очагов оспы обезьян) сообщили о 131-м случае заражения вирусом обезьяньей оспы среди людей. Еще 106 фактов расследуются.

- Наибольшее число больных зарегистрировано в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).

- Смертельных случаев на сегодня нет.

По данным ВОЗ на 24 мая.

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