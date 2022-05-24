Спустивший миллионы на юбилей Филипп Киркоров купил новую квартиру

Филипп Киркоров и Ольга Бузова на презентации нового глянцевого журнала Voice. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На презентации нового глянцевого журнала Voice, который родился из пепла ушедшего Cosmopolitan, много говорили об импортозамещении. Мол, нашего производителя, для которого наступило время возможностей, надо всячески поддерживать. Правда, приглашенные звезды с этим термином оказались не очень знакомы: произносили с ошибкой и по-прежнему блистали в заморских брендах.

Так, Филипп Киркоров на пресс-завтраке появился, разодетый в тяжелый люкс.

- Называйте меня сегодня Фендаччи, - с помпой объявил поп-король, имея ввиду, что выгуливает модную коллаборацию Fendi и Versace. - Это я прикупил в Милане, когда ездил на "Евровидение". И Сереже Лазареву привез в подарок футболочку.

Филипп Киркоров: "Называйте меня сегодня Фендаччи!". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Репортеров заинтересовала маленькая сумочка поп-короля: миниатюрный черный клатч с золотыми узорами. Скрывать его содержимое певец не стал и широким жестом распахнул ридикюль на камеры.

- Все просто. Здесь кошелечек, наушники и немного наличности, потому что карточки не работают, - показал Филипп Бедросович пачку пятитысячных купюр, не уточняя, какая при нем сумма. - А какая вам разница, угадайте на глаз.

А сайту kp.ru Киркоров подтвердил, что купил себе новую квартиру. Дело в том, что недавно, разбирая подарки на юбилей от знаменитых друзей, Филипп проговорился о крупном приобретении. Мол, подарок от Ларисы Долиной как раз "в стиле его новой квартиры", и певицу надо бы пригласить на новоселье.

- Я сболтнул лишнее про квартиру? - удивился поп-король нашему вопросу и, получив напоминание, нехотя согласился. - Аааа... Ну да, наверное!

Киркоров подтвердил, что накануне купил себе новую квартиру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рассказал Киркоров и о ближайших планах. Так, впереди у артиста, отгулявшего 55-летие за бешеные миллионы, еще один большой юбилей - 90-летие отца Бедроса Киркорова, которое он отметит 2 июня. А скоро Филипп обещает представить коллаборацию с Ольгой Бузовой, но что это будет - дуэт или что-то другое, певец так и не раскрыл.

Скоро увидит свет коллаборация Киркорова с Ольгой Бузовой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Каким будет новый Voice

VOICE – это новый проект от команды Cosmopolitan, женского мультимедийного бренда №1 в России, который за 28 лет деятельности на рынке стал самым значимым голосом в поддержку и защиту женщин. Теперь этот голос получит новый импульс, новые направления и станет еще громче.

Сергей Лазарев, Ольга Бузова и Филипп Киркоров на презентации журнала VOICE. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В планах VOICE не только сохранить статус незаменимого источника информации и вдохновения для всех российских женщин, но и по-другому взглянуть на роль женщины в стремительно меняющемся мире. Направления «Мода», «Красота», «Секс», «Карьера», «Психология и отношения», «Стиль жизни», «Развлечения» останутся приоритетными. При этом VOICE значительно расширит социальную повестку, темы здорового образа жизни, образования, финансовой грамотности и самореализации.

Певица Zivert. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Серябкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ