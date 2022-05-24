Врио главы МЧС - спасателям: «Самостоятельно поднять бюджет мы не можем, но у нас есть возможность для маневра»

ВрИО Министра МЧС России Александр Чуприян в онлайн-режиме ответил на вопросы сотрудников ведомства. Фото: mchs.gov.ru

В ведомстве взяли пример со старшего брата - администрации президента. Формат общения главы с сотрудниками выбрали такой же, как и на прямой линии у Владимира Путина, только по отдельному ведомству. Вопрос от сотрудника - ответ министра или замов. Модератором выступила директор Центра экстренной психологической помощи министерства Юлия Шойгу. К началу разговора пришло около 500 вопросов. Общение шло - 3 часа.

20 ЛЕТ В ОЧЕРЕДИ НА КВАРТИРУ

Одна из самый острых тем - жилищный вопрос и единовременные выплаты от ведомства. На очереди люди стоят даже с 95-го года, как теперь уже пенсионерка Надежда Осипова из Омска. А многодетная москвичка Ольга Полякова отметила, что совершенно непонятно как двигается очередь. Министр в ответ на это потребовал от своих подчиненных «прозрачности».

При этом в министерстве признают, что темпы выплат невысокие, на очереди стоят 11 тысяч человек. Но бюджет выделяет на эти цели всего 37 миллионов рублей.

- Это четыре человека, - объяснил Чуприян. - Но, мы смогли дополнительно взять гораздо больше - порядка миллиарда рублей. Так что мы выделяли и будем выделять.

БЮДЖЕТ РАСТЕТ, НО ЭТОГО МАЛО

Жаловались спасатели министру и на зарплаты - слишком низкие и плохо индексируется. В ряде случаев даже ниже минимального размера оплаты труда по регионам. Просят поднять оклады.

- МЧС - одна из структур, входящих в правительство и самостоятельно просто взять и повысить бюджет на зарплату невозможно, - отметил и.о. министра. Но добавил, - в рамках бюджета МЧС России есть возможность для маневра. Нам с вами нужно более целенаправленно распределять деньги. В том числе и чтобы люди не получали по 11 тысяч рублей. У нас с вами есть возможность сделать это через премии. Давайте посмотрим и поманеврируем.

В то же время ситуация в зарплатами в ведомстве меняется. Так бюджет МЧС за последние 4 года вырос на 37% - со 171 миллиарда до 235 миллиардов рублей. Большая часть из этих денег - как раз оплата труда. По некоторым ставкам зарплата за это время выросла на 90%.

Кстати, это в том числе и заслуга погибшего министра Евгения Зиничева, отметили в МЧС: «Он с первого дня работал над увеличением заработной платы для личного состава». Теперь задача - «повышать финансовую грамотность и учить финансовому планированию сотрудников, которые за это отвечают».

ПАМЯТНИК ЗИНИЧЕВУ ПОСТАВЯТ В МОСКВЕ

Что касается Евгения Зиничева, погибшего в Красноярском крае, то сотрудники поинтересовались у временно исполняющего обязанности министра, будет ли установлен памятник в Москве в его честь. Александр Чуприян отметил, что этот вопрос решается.

Стоит отметить, что это был первый в истории «открытый разговор» с исполняющим обязанности министра. Руководство уже назвало его очень полезным и информативным. Так что, в будущем обещают такую практику продолжать, а вопросы, которые были заданы сотрудниками станут основой для планирования работы ведомства на будущее.