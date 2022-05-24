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В мире24 мая 2022 15:58

Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Украину пойти на уступки России

Патриарх американской международной политики выступил на Всемирном экономическом форуме
Людмила ПЛОТНИКОВА
Генри Киссинджер.

Генри Киссинджер.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

98-летний американский дипломат и эксперт в области международных отношений, бывший советник по национальной безопасности и госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер выступил на Международном экономическом форуме, проходящем в швейцарском Давосе.

Он призвал Запад отказаться от попыток сделать все для военного поражения российских войск на Украине. И порекомендовал Киеву вернуться к переговорам.

- Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения и возникнет напряженность, которые будет нелегко преодолеть, – сказал он.

Киссинджер назвал идеалом «возврат к прежнему положению дел». И призвал прекратить военные действия как можно скорее. В противном случае, уверен он, Европу ждут катастрофические последствия.

Патриарх американской международной политики ранее призывал помнить, что «на протяжении четырех веков Россия была неотъемлемой часть Европы» и не советовал Западу «загонять Москву в постоянный союз с Пекином».

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