Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на трое суток по обвинению в госизмене

Экс-президенту Молдавии Игорю Додону предъявили обвинение в госизмене. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игоря Додона, экс-президента Молдавии, как и ожидалось, правоохранительные органы республики задержали. Пока на 72 часа, то есть на трое суток. Далее его судьбу будет решать суд, который изберет ему меру пресечения. Судя по инкриминируемым ему статьям, а там статьи очень тяжелые, не только о "пассивной" коррупции, но и обвинение в измене Родине, по которой наказание предусматривает от 12 до 20 лет, Игорю Николаевичу вряд ли дадут остаться на свободе, выпустив под залог или под обязательство являться по первому требованию следователя на допрос. В лучшем случае, его посадят под домашний арест, в худшем – законопатят в СИЗО на два месяца.

Уголовное дело в отношении Додона возбудили всего несколько дней назад, 18-го мая. И это было сделано явно даже не с ведома, а по инициативе его преемницы на посту президента республики Майи Санду. Которая как раз сегодня празднует свое пятидесятилетие. А тут по случаю юбилея ей и подарочек. Пусть не под елочку, но все равно приятно.

Кстати, Санду по странному "совпадению" взяла отпуск и уже отправилась в США, как объяснив, с частным визитом. Явно для того, чтобы сделать удивленное лицо по возвращении и "искренне" изумиться: "Додон? Арестован? Да что вы говорите? А за что?"

Но даже если она при этом не сфальшивит, все прекрасно понимают происходящее. Такие действия в отношении персон, бывших главными лицами страны всегда согласуются на самом верху. Причем. Скорее всего, именно она и была инициатором. Тем более, что рейтинги ее партии падают, а Блока Коммунистов и социалистов, сооснователем которого является Игорь Додон, последнее время растут так, что в опросах общественного мнения о доверии именно Блок ПКСМ вышел на первое место.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон на митинге, июль 2021 г. Фото: DUMITRU DORU, EPA/ТАСС

Не случайно Майя Санду как раз в прошлую пятницу требовала довести до конца дело "Кулька", возбужденное после выкладывания в Сети видеозаписи встречи в 2019-м году тогда еще президента Игоря Додона и тогдашнего "хозяина Молдовы", самого богатого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Плахотнюк тогда пытался всучить Додону черный пакет, в котором предположительно могли находиться деньги, называя пакет "кульком". Додон "кулек" не взял, но его противники постарались после появления ролика сделать все, чтобы в массовом сознании населения утвердился стереотип, что Плахотнюк дал Додону деньги, то есть оба они совершили преступление коррупционного характера. Кстати, антикоррупционная прокуратура в 2020-м году осуществляла проверку по этому факту, но ничего преступного не нашла и в возбуждении уголовного дела отказала.

Но тут пришла Майя Санду. Уличенная в румынском гражданстве, в регулярном получении черного нала от бизнесмена Шора в период своего парламентского депутатства, в участии в краже миллиарда долларов (самый громкий скандал в Молдавии) она начала громче всех кричать: "Держи вора!"

Правоохранительные органы взяли под козырек и в день рожденья госпожи президента сразу несколько бригад высадились на объекты недвижимости, к которым мог иметь отношение президент вместе с членами своей семьи и родственниками, проводить обыски. По признанию Антикоррупционной прокуратуры обыски проходили сразу по 10 адресам, при этом длились более 5 часов. Было организовано и медийное сопровождение прокурорских бригад, видеосъемка действий которых тут же выкладывалась в Сеть. Все под девизом: Сделаем из неприкосновенных неприкасаемых!" В какой-то степени Додон сам сдал в руки своим противникам все козыри, когда сложил с себя депутатские полномочия в октябре прошлого года и по собственной инициативе сдал свой мандат. Его прессовали весь прошлый год, намекали, угрожали, чтобы выдавить из республики, но Игорь Николаевич не стал никуда убегать.

Прокуратура даже отчиталась о находках – какие-то листы бумаги, как утверждают – документы, и три-четыре тощих пачки евро, две из которых уже початые, частично потраченные. Явно не тот масштаб, на который рассчитывали правоохранители. Тем не менее, хотя сведения о задержании экс-президента республики просочились еще в ходе обысков, прокуратура приняла решение его задержать и объявила об этом фактически уже под вечер.

Партия социалистов уже грозится протестами, реакция входящих в один блок с социалистами Додона коммунистов пока неизвестна. Но вряд ли Молдову ожидают какие-то масштабные потрясения. С одной стороны, сейчас вовсю в республике идут полевые и прочие садово-огородные работы, а собственные участки молдаване давно научились воспринимать в качестве необходимого условия для выживания. С другой, Игорь Николаевич сам сделал все, чтобы никто не вышел за него "убиваться". Он все время, пока находится в политике, избегал острых вопросов. мест и реакций.

Он никогда не проявлял себя бойцом, который сам пойдет в атаку, но вместе с тем был таким небольшим утесом, который в некоторых вопросах было совершенно невозможно сдвинуть с места. Таким вопросом, например, был нейтралитет Молдавии и ее принципиально внеблоковый статус.

Додона сейчас будут обвинять в его пророссийскости, но он не был ни пророссийским, ни антироссийским. Он все время старался проводить промолдавскую политику. Ездил в Москву, встречался с Путиным, но каждую поездку старался использовать для облегчения либо положения молдавских гастарбайтеров в России, либо для облегчения доступа на рынки России молдавских товаров. В чем, кстати, нынешние власти Молдавии не преуспели ни разу. Если Додона и можно назвать в какой-то степени "русофилом", то исключительно "пассивным", а его "пророссийскость" в период президентства никогда не выходила за рамки "полезности" Москвы для Кишинева. В отличие от активной "прорумынскости" нынешней команды гражданки Румынии и президента Молдавии Майи Санду.

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержание Додона и обещанный суд над ним – политика чистейшей воды. Свидетельство грядущего государственного переворота, аналогичного украинскому, только идущему по другому сценарию. Если на Украине сначала был госпереворот, а потом суды и зачистка не приветствующих новую власть элементов, то в Кишиневе решили начать с зачистки. Если в ближайшие дни последую задержания и дроугих, так называемых "пророссийских" политиков в республике, то Санду по возвращению в республику постарается взять жесткие бразды правления в свои руки. Это действительно необходимо для нее, если учесть, как активизировались одновременно в ее выступлениях темы Приднестровья и вывода российского миротворческого контингента, равно как и группировки, охраняющей в Приднестровье крупнейшие в Европе склады еще советских боеприпасов. Так что Приднестровью уже в ближайшее время придется очень непросто.

Убрав Додона с политической доски, Санду открывает в Молдову путь НАТОвским вооружениям, он необходимости которы Кишинев недавно убеждала глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Не исключено, что за американским оружием полетела в США и сама Санду. И арест Додона вместе с его сторонниками, и накачка Молдавии западным оружием просто необходимы ей, если она согласилась превратить некогда цветущую Молдавию не просто в нищую Молдову, но и в горячую точку, которая должна помочь Украине и Западу в их борьбе против России.

Такая она – не придуманная в политических целях, а настоящая молдавская коррупция.

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