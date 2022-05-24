США сотрясают скандалы, связанные с давлением демократов на прессу

В отставку ушла глава недавно созданного "Совета по борьбе с дезинформацией" Нина Янкович. Фото: ru.wikipedia.org

В Соединенных Штатах набирают обороты сразу несколько скандалов, связанных с тем, как Белый дом и сочувствующая Демократической партии пресса, оказались вовлеченными в производство и публикацию откровенных фейков, а также неимоверном давлении на тех, кто отказывается в них верить под предлогом вражеской дезинформации.

В числе последних – заморозка скандального проекта Белого дома по созданию специализированного Совета по дезинформации из-за откровенного негодования политического истеблишмента. Новую структуру с подачи республиканцев моментально окрестили «министерством правды» и обвинили администрацию Байдена в стремлении окончательно узурпировать информационное пространство.

В отставку ушла, не успев толком «поработать», его глава Нина Янкович, известная тем, что всегда призывала к агрессивной цензуре в Сети под предлогом борьбы с распространением фейков. Она также активно помогала минимизировать эффект от болезненных для президента США публикаций с компроматом на Байдена-младшего. Кстати, Янкович тесно связана с Украиной: уроженка Львова, она успела поработать и с правительством Порошенко, и в избирательном штабе Зеленского.

Республиканцы уже потребовали, чтобы Министерство внутренней безопасности США представило все документы о процессе принятия возмутившего всех решения. В своем обращении они выражают удивление по поводу того, что в Белом доме кто-то «когда-либо думал, что создание Совета по дезинформации было бы хорошей идеей».

Еще один болезненный удар по демократам – процесс по делу о «Рашагейте». В прошлую пятницу один из высокопоставленных сотрудников избирательного штаба Хиллари Клинтон признался в суде: заведомо ложная информация о связях Трампа с Россией была намеренно слита демократами в прессу для дискредитации оппонента, Причем решение об этом принимала лично мадам кандидат. Как пишет WSJ, «нарратив о России и Трампе, который миссис Клинтон санкционировала, нанес огромный вред США, и это опозорило ФБР, унизило прессу и отправило страну на трехлетнее расследование в никуда».

Такие же механизмы используются сейчас в США и для освещения событий на Украине. Как правило, это вброс фейка, который затем обсуждается со всех сторон до тех пор, пока заведомо ложное утверждение становится «не подвергающимся сомнению», а все попытки оспорить его – «дезинформацией». Так, журналисты уже обратили внимание, что многие англоязычные СМИ, абсолютно не утруждая себя проверкой фактов, публикуют чудовищные фантазии Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой о якобы изнасилованных русскими солдатами детях. Красочные описания таких историй регулярно стали появляться в западных СМИ и формировать в сознании обывателей нарратив о российских солдатах и офицерах – насильниках и извращенцах. А вот признание Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, что у Генеральной прокуратуры Украины нет ни одного подтверждения словам Денисовой, никто из западных СМИ не цитирует.