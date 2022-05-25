Последние новости о ситуации вокруг Украины на 25 мая 2022 года: Готов ли Зеленский пасть во славу Украины, Джонсон боится входить в Черное море

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Курск продлевает желтый уровень опасности

Роман Старовойт, губернатор Курской области, заявил, что до 8 июня в регионе продлевается повышенный уровень террористической опасности. Решение было принято вместе с руководителями силовых структур. Курская область стала первым, граничащим с Украиной регионом, который продлил повышенный уровень террористической опасности до начала лета.

Гаубицы из Штатов на Украине утилизируют

Российские ВКС поразили интересный склад с боеприпасами. Там были снаряды к поставленным из-за океана гаубицам М-777 американского производства. По данным Минобороны, удар по складу нанесли высокоточными ракетами воздушного базирования. Ими же были поражены три пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Также в Минобороны заявили об уничтожении пяти других складов с боеприпасами в районе Донецкой народной республики.

Зеленский готов поставить на себе крест?

Шестой президент незалежной заявил, что у Киева есть «план Б». Он разработан на случай гибели кого-либо из высшего руководства страны. Ну, например, главы государства. «Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством, - заявил Зеленский, - Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента». По его словам, кабинет министров самостийной был разделен на две части, а сам он отважно принял решение остаться на Украине, несмотря на советы спецслужб и зарубежных партнеров, которые рассматривали вариант правительства Украины в изгнании, например, в Польше. Ну вот уехал бы этот герой в Варшаву – и кто бы тогда в Киеве устраивал перформансы с Джонсоном и Дудой? А так - шоу мас гоу он!

Перед Маршалом опустили шлагбаум

Александр Маршал, российский певец и телеведущий, рассказал, что власти Киева не пустили его на похороны ни матери, ни сестры. В 2014 году его внесли в черный список сайта «Миротворец», в

2015-м умерла его мать и, позвонив в Киев, он узнал, что его арестуют, как только он появится в аэропорту. Друзья Маршала помогли кремировать его маму и переправить урну с прахом в Россию. В 2017-м скончалась его сестра Ирина, но он вновь не смог приехать. В итоге заслуженный артист России благодаря людям, для которых человеческие отношения выше политики, добился того, чтобы прах не только мамы, но и отца и сестры попал в Россию, в Москву. А в списке «Миротворца» Маршал оказался из-за посещения Крыма и оправдания «российской агрессии» против Украины.

Северодонецк занимают без ненужной спешки

Родион Мирошник, посол ЛНР в России, сообщил, что подразделения республики и российской армии продвигаются в пригородах Северодонецка и в жилых районах города, где ВСУ создали укрепрайоны. «Ряд населенных пунктов в районе Северодонецка и Лисичанска уже очищены, в остальных идет активное продвижение наших войск, – отметил Мирошник в своем телеграм-канале. Дипломат сообщает, что данные о том, что украинские части покинули Северодонецк и ушли в Лисичанск, подтверждения не получили. Связано это, в том числе, и с тем, что переправа через Северский Донец постоянно обстреливается. Но и из Лисичанска в сторону Северска украинцы пытались отойти, но вышедшая из города колонна была ликвидирована. Бежать надо раньше было…

Депутат Безуглая предложила офицерам расстреливать дезертиров

Марьяна Безуглая, депутат Рады от партии «Слуга народа», внесла в парламент проект закона, который разрешил бы офицерам ВСУ убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Изменения предлагалось внести в устав внутренней службы ВСУ. Раньше устав разрешал применять оружие только предупредительно, чтобы пресечь панику и дезертирство – но не причиняя вред здоровью военнослужащего. Уже 24 мая, согласно карточке проекта на сайте Рады, поправки были отозваны. Надолго ли?

В Херсонской области появится российская военная база?

Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации в Херсоне, заявил, что власти этой области обратятся к Москве с просьбой разместить в регионе российскую военную базу. Для обеспечения безопасности всего населения. По его данным, именно российская армия защищает регион от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам. На прошлой неделе глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стремлении региона стать субъектом РФ. А приехавший сюда вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, и она может занять достойное место в российской семье. Кстати, и хлеб отсюда экспортировать можно без проблем.

Украина качает газ через одну точку

В минувший вторник «Оператор ГТС Украины» принял от «Газпрома» заявку на транзит газа на 24 мая в объеме 46,1 млн кубометров. В понедельник, 23 мая, заявка был на 44,3 млн кубометров. При том мощности заявлены лишь по одной из двух точек входа в ГТС Украины. Это газоизмерительная станция «Суджа». А по коридору через ГИС «Сохрановка» заявка не принята – Киев по-прежнему ссылается на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией «Новопсков». Ну а «Газпром» считает, что не существует никаких оснований для форс-мажора. Осень рассудит.

Сколько получит Киев из обещанных 40 млрд долларов

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, полагает, что украинцы будут выплачивать все 40 млрд долларов США долга за пакет помощи из Вашингтона, но самому Киеву достанется, в лучшем случае, шестая часть от этой суммы. Остальная, по мнению главы нижней палаты российского парламента, уйдет другим странам и на финансирование армии Штатов. 35% от суммы пойдет на финансирование Вооруженных сил США, 45,2% - на «другие страны», а 4,8% направят на помощь беженцам, возобновление работы посольства США в Киеве и другую дипломатическую поддержку.

Лондон испугался вводить свои корабли в Черное море

Сначала The Times написала, что Британия и ее союзники могут отправить свои военные корабли в Черное море. Ну, чтобы сопровождать украинские сухогрузы с пшеницей. И якобы эту инициативу поддерживает глава британского МИД Лиз Трасс, но с оглядкой на Белый дом. Для этого пришлось бы обезвредить морские мины на входе в порты (кстати, наши саперы закончили разминировать порт Мариуполя) и предоставить Украине новые «дальнобойные вооружения для защиты от нападения с российской стороны», включая противокорабельные ракеты. Но эти намерения были опровергнуты уже вечером 24 мая. Не названный «представитель» правительства Великобритании заявил, что у Лондона нет планов отправлять свои военные корабли в район Одессы или Николаева. Еще забыли упомянуть, что Анкара закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей для всех стран, кроме черноморских, с началом спецоперации. Нет, не нужен вам берег турецкий.

Почему Россия не спешит в ходе спецоперации

Николай Патрушев, секретарь Совбеза России, заявил, что наша страна не гонится за сроками в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. По словам Патрушева, нацизм на сопредельных территориях нужно искоренять на 100%, иначе он поднимет голову уже через несколько лет. И произойти это может в еще более уродливых формах. А оно нам надо?

В Энергодаре взяли пять диверсантов

Алексей Селиванов, заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области, заявил о задержании в Энергодаре диверсионной группы в составе пяти человек. В группе было два уголовника и три участника территориальной обороны. Один из диверсантов, работавший на Запорожской АЭС, получил ранения при попытке оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Проверяется их причастность к организации покушения на мэра Энергодара Шевчика, который был ранен при взрыве подъезда жилого дома.