Друзья кремировали маму и сестру изможденного Александра Маршала

Александр Маршал. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Маршал год назад столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Артисту диагностировали предынсультное состояние. Сейчас он выглядит изможденным, сильно исхудал. Вполне возможно, что на самочувствии звезды эстрады сказалась смерть близких. Певец не смог присутствовать на кремации мамы и родной сестры, которые жили в Киеве.

В 2015 году Александр Маршал потерял маму. Спустя несколько лет умерла сестра певца. Музыкант, который давно обосновался в России, не смог поехать на Украину и проводить самых близких людей в последний путь. Восемь лет назад певцу запретили въезд в соседнюю страну.

"Я не въездной на Украину с 2014-го, на меня даже завели уголовное дело там. Позвонил давним старым друзьям, которые в Киеве... Они кремировали маму и привезли урну", - поведал музыкант.

В 2017-м скончалась сестра исполнителя. Маршал не сумел и с ней попрощаться. "Ирина жила с родителями, она на 10 лет младше меня. Я не смог поехать, друзья привезли урну. Я говорю: «Братцы, ну, там батя на лесном кладбище». Эксгумировали отца, кремировали, привезли урну. Теперь они у меня на Троекуровском кладбище", - признался Александр в эфире шоу "Антонимы".

Он даже врагу не желает испытать то, через что ему пришлось пройти. И все это происходило на фоне подорванного здоровья. "Очень странное состояние было. Я спотыкался, падал. Просто мозг отключается на какое-то время, и ты не контролируешь себя", - ранее жаловался артист.

А несколько лет назад у звезды обнаружили межпозвоночную грыжу, которая доставляла ему нестерпимую боль. Тогда певцу пришлось даже лечь под нож хирурга. "Зрение у меня тоже уже не то. Руки иногда трясутся", - делился Маршал.