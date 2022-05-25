Гимнастика для «сухих» глаз: пять простых упражнений

Hеважно, где застанет вас ощущение сухости и песка в глазах: перед монитором или после трудного дня на даче. Эти упражнения эффективны в любое время суток. Фото: Shutterstock

Кажется, что уж поздней весной, когда вокруг столько зелени, цветов, и на них можно смотреть бесконечно, особенно на даче, глаза устать не могут. На самом деле часто мы не замечаем, что смотрим на предметы только вблизи (например, сажая что-то). Конечно, на даче интереснее и проще: поднял голову, посмотрел на дерево на соседнем участке, вот тебе и зарядка для глаз. Но все же зрение утомляется даже на природе.

Мы собрали для вас рекомендации индийских, российских, американских офтальмологов, которые рассказывают, как справиться с усталостью и синдромом «сухого глаза». И неважно, где застанет вас ощущение сухости и песка в глазах: перед монитором или после трудного дня на даче. Эти упражнения эффективны в любое время суток.

1. Порхай как бабочка, жмурься как кот.

Самое простое и быстрое упражнение для снятия усталости — быстро и часто поморгать будто бабочка взмахивает крыльями. Или сладко пожмуриться несколько раз, подражая коту.

Такие действия улучшают кровообращение и увлажняют глаза.

2. Представьте море.

Чтобы расслабить мышцы глаз, сильно зажмурьтесь на 5-10 секунд. В это время представьте что-то успокаивающее — море, луговые травы под ветром, бегущие облака.

Фото: Shutterstock

3. Рисуем узоры.

Первое и главное: не поворачивая головы, посмотрите глазами вверх-вниз, влево-вправо.

Потом начните рисовать узоры — ромб, квадрат, задерживая на секунду взгляд в «углах». Усложним: рисуем звезду.

Затем изобразите восьмерку, сначала вертикальную, потом положите ее и нарисуйте глазами (головой не двигать!) знак бесконечности.

4. Делаем массаж.

Легкий массаж глаз помогает справиться с отечностью, улучшает циркуляцию жидкости в тканях.

Достаточно тремя пальцами слегка надавить на закрытые глаза и немного помассировать в течение 1-2 секунд. Расслабиться и поморгать. Повторить 4-5 раз.

Фото: Shutterstock

5. Полюбите глазоломки.

Есть специальные стереокартинки, глядя на которые сначала не видишь изображение. Кажется, что просто узор из полос или кружочков. Потом, вглядываясь, отодвигая картинку взад-вперед, внезапно видишь объемную картину. Такие картинки тренируют не только глаз, но и мозг.

КСТАТИ

Соблюдай правило 20*20*20

Каждый 20 минут какой-то непрерывной работы (за компьютером или на грядках) открывайте глаза и смотрите в течение 20 секунд на какой-то объект на расстоянии 20 метров от вас. На даче это могут деревья на соседнем участке, а в офисе что-то в окне (если придется встать, чтобы найти такой объект, то двойной бонус — заодно разомнете мышцы).