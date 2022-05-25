Гимнастика для «сухих» глаз: пять простых упражнений

Hеважно, где застанет вас ощущение сухости и песка в глазах: перед монитором или после трудного дня на даче. Эти упражнения эффективны в любое время суток.
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Кажется, что уж поздней весной, когда вокруг столько зелени, цветов, и на них можно смотреть бесконечно, особенно на даче, глаза устать не могут. На самом деле часто мы не замечаем, что смотрим на предметы только вблизи (например, сажая что-то). Конечно, на даче интереснее и проще: поднял голову, посмотрел на дерево на соседнем участке, вот тебе и зарядка для глаз. Но все же зрение утомляется даже на природе.
Мы собрали для вас рекомендации индийских, российских, американских офтальмологов, которые рассказывают, как справиться с усталостью и синдромом «сухого глаза». И неважно, где застанет вас ощущение сухости и песка в глазах: перед монитором или после трудного дня на даче. Эти упражнения эффективны в любое время суток.
1. Порхай как бабочка, жмурься как кот.
Самое простое и быстрое упражнение для снятия усталости — быстро и часто поморгать будто бабочка взмахивает крыльями. Или сладко пожмуриться несколько раз, подражая коту.
Такие действия улучшают кровообращение и увлажняют глаза.
2. Представьте море.
Чтобы расслабить мышцы глаз, сильно зажмурьтесь на 5-10 секунд. В это время представьте что-то успокаивающее — море, луговые травы под ветром, бегущие облака.
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3. Рисуем узоры.
Первое и главное: не поворачивая головы, посмотрите глазами вверх-вниз, влево-вправо.
Потом начните рисовать узоры — ромб, квадрат, задерживая на секунду взгляд в «углах». Усложним: рисуем звезду.
Затем изобразите восьмерку, сначала вертикальную, потом положите ее и нарисуйте глазами (головой не двигать!) знак бесконечности.
4. Делаем массаж.
Легкий массаж глаз помогает справиться с отечностью, улучшает циркуляцию жидкости в тканях.
Достаточно тремя пальцами слегка надавить на закрытые глаза и немного помассировать в течение 1-2 секунд. Расслабиться и поморгать. Повторить 4-5 раз.
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5. Полюбите глазоломки.
Есть специальные стереокартинки, глядя на которые сначала не видишь изображение. Кажется, что просто узор из полос или кружочков. Потом, вглядываясь, отодвигая картинку взад-вперед, внезапно видишь объемную картину. Такие картинки тренируют не только глаз, но и мозг.
КСТАТИ
Соблюдай правило 20*20*20
Каждый 20 минут какой-то непрерывной работы (за компьютером или на грядках) открывайте глаза и смотрите в течение 20 секунд на какой-то объект на расстоянии 20 метров от вас. На даче это могут деревья на соседнем участке, а в офисе что-то в окне (если придется встать, чтобы найти такой объект, то двойной бонус — заодно разомнете мышцы).