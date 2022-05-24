Минобороны РФ: СБУ готовит провокации на объектах хранения зерновых

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Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о грозящей Украине глобальной гуманитарной катастрофе.

- По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, сотрудники СБУ с подачи западных кураторов подготовили очередные провокации на объектах хранения зерновых культур, по уже отработанному ранее сценарию в городах Рубежном Луганской Народной Республики и Орехове Запорожской области, с целью обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре, - заявил Мизинцев и сообщил адреса объектов, которые украинские националисты подготовили к уничтожению:

- "В населенном пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали «Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать".

- "В поселке Врубовка Луганской Народной Республики на территории зернового комбината размещены установки РСЗО ВСУ. При этом, националисты систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь".

Представитель Минобороны России подчеркнул, что гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической.

- По данным Детского фонда ООН, на Украине, голодают 8,7 млн человек, 22,8 % детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания. При этом, киевский режим, несмотря на острый дефицит продуктов питания и угрозу продовольственного кризиса, пренебрегая благополучием собственного народа, «готов на все» в угоду странам коллективного Запада, которые, лицемерно заявляя о гуманитарной поддержке, стремятся как можно скорее вывезти зерно из Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым «коридорам солидарности», абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ, - отметил Мизинцев, и обратил внимание СМИ, что все это происходит на фоне непрекращающейся истерии «цивилизованного запада» и их лживых обвинений в адрес России в искусственном создании продовольственного кризиса в мире.

Глава Национального центра управления обороной России назвал подобные действия украинских националистов тактикой «выжженной земли», что применяли нацисты в годы Великой Отечественной войны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Несмотря на все трудности, что создаются Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 586 человек, в том числе 2 246 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 444 565 человек, из которых 240 575 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекло 199 422 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе – 3 722 за прошедшие сутки.

В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1 721,28 га (в том числе за сутки – 98,07 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 9 564 взрывоопасных предмета, из них за сутки – 200.

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора подготовлено более 26,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.

Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 22 430,8 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 048 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 510,4 тонны гуманитарной помощи.