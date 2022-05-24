Никита Ефремов рассказал, как порвал с наркотиками и алкоголем и пережил арест отца

Актер Никита Ефремов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актер Никита Ефремов впервые рассказал, что помогло ему справиться с депрессией после ареста отца, последующего суда и вынесения приговора.

«Конечно, я на виду. У меня отец в тюрьме, процесс транслировался в медиа на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок, - признается 33-летний актер в монологе для ресурса о кино и сериалах «Кинопоиск». - Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня: выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься! Он должен сделать то, он должен сделать это… Вот это все постоянно было в голове. И как мне сосредоточиться на том, чтобы нести в этой тьме какой-то внутренний фонарик? Для этого я и занимаюсь сейчас медитацией».

К медитативным практикам Никита Ефремов прибегает уже четыре года. По его словам, к ним он пришел после того, как прекратил употреблять алкоголь и наркотические препараты.

«Меня очень заинтересовали медитации, духовная и психологическая сторона моей личности. Захотелось найти ответ на вопрос: почему так получилось, что я оказался в этой ситуации?» - рассказывает актер. По его мнению, духовные практики и актерская профессия схожи в том, что и там и там приходится «смотреть в свои собственные страхи, в свои проблемы и не отводить глаза». Суть практики в том, чтобы не бежать от страхов, а пережить их, подвергнуть внутреннему анализу. «Свою темную сторону надо признавать», - говорит Никита Ефремов.

Отказ от дурманящих сознание веществ и жидкостей пошел ему на пользу. Во время трезвой жизни он начал активно сниматься, став самостоятельной творческой единицей, а не только сыном и внуком талантливых актеров. Фильмы и сериалы с его участием выходят один за другим. Так, в данный момент одновременно идут два сериала: «Оффлайн», где он играет программиста-гения, создавшего сеть по продаже наркотиков, и «Нулевой пациент» о вспышке ВИЧ в СССР.

Напомним, в июне 2020 года по вине его отца Михаила Ефремова произошло ДТП со смертельным исходом. Актер сел за руль в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль, водитель которого погиб. После процесса, который подсудимый превратил в чудовищный спектакль, он был приговорен к 8 годам лишения свободы. Впоследствии срок был сокращен до 7,5 лет.