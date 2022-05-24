Как звезды выглядят утром: Киркоров в одежде по цене «однушки», Бузова в бриллиантах, а Zivert - в дерзком мини

Филипп Киркоров рассказал, что носит в сумке: наушники и кошелёк с пачкой наличных. По словам артиста, сегодня у него оказалось при себе 30 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На протяжении нескольких десятилетий Cosmopolitan был настольной книгой для модниц. В 90-е, когда ещё не было соцсетей с психологами-всезнайками, девочки вычитывали там советы по соблазнению мужчин. В эпоху блогеров журнал тоже не перестал быть модным. Но в связи с санкциями Cosmo получил новое название -The VOICE Magazine.

Обновлённый журнал презентовали на пресс-завтраке в St. Regis Moscow Nikolskaya. Там собрались и звёздные герои журнала: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Ида Галич, Сергей Лазарев, Ляйсан Утяшева и многие другие.

Для звёзд ранний подъем вообще самая страшная каторга, поэтому собирались все на скорую руку.

Однако Филипп Киркоров не изменил своему званию главного шопоголика страны и продемонстрировал почти полный мужской лукбук Fendace.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним: минувшей осенью два модных тяжеловеса - Fendi и Versace - представили коллаборацию, которую недолго думая, назвали Fendace. Для старейших люксовых брендов это было вторым дыханием, поскольку в условиях мощнейшей конкуренции авангардных брендов очень сложно сохранить трендовость. Первой вещички от Fendace примерила Ким Кардашьян. А сейчас коллекцией закупился и Филипп. Хотя достать все эти вещички нынче непросто.

- Прикупил во время недавней поездки на «Евровидение», - похвастался обновками король эстрады.

Если уж крохотная сумочка от Fendace стоит более 600 тысяч рублей, то весь образ Киркорова с одеждой, украшениями, обувью и вовсе тянет по цене на «однушку» на окраине столице.

Филипп, как всегда, умеет шика дать. Однако, по словам Киркорова, он уже спокойно относится к обновкам. Мол, лук от Fendace - это первая серьёзная покупка за последние несколько месяцев.

- Конечно, в моем шопоголизме нет ничего хорошего, - объясняет kp.ru Филипп Киркоров. - Это только серьезная трата денег. Но приобретение в виде эксклюзивных костюмов и нарядов - это, в первую очередь, инвестиции в шоу, клипы. Вложения в творчество. А не просто «выгулять» на мероприятии или презентации. Может, поэтому я за более чем 30-летнюю творческую жизнь не появился в одном и том же сереньком костюмчике. Не могу себе позволить (даже в мыслях) выйти на сцену сразу из машины, не переодеваясь. Сейчас, когда иностранные бренды нам запретили поставки, я даже перекрестился.

Ольга Бузова тоже не отставала от своего кумира. Поющая теледива выбрала модные босоножки на очень высоком каблуке в виде розовой рюмки. Плюс ко всему звезда сверкнула колечком из белого золота с бриллиантами. А уж такая красота стоит десятки миллионов рублей. Ляйсан Утяшева была более скромна-джинсовая юбка, удобная футболка. А вместо бриллиантов украсила запястье красной нитью от сглаза.

Для выхода в свет Ольга Бузова выбрала авангардные босоножки, которые «засветили» ее татуировку в виде звезды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бузова показала кольцо, усыпанное бриллиантами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ляйсан Утяшева украсила запястье красной ниткой от сглаза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Zivert, как обычно, эпатировала, демонстрируя не только сексуальность, но и высокий вкус. Певица подчеркнула стройные формы оригинальным вязаным костюмом: укорочённым свитером и дерзким мини. Поклонники с любопытством разглядывали «тату» на теле артистки.

Zivert приехала в эротичном вязаном костюме, продемонстрировав спортивную фигуру и татуировки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А Люба Успенская была в элегантном комбинезоне цвета кофе с молоком.

Королеву шансона сопровождали две дочери: родная Татьяна и названная Николь.

Любовь Успенская с дочерью Татьяной и названной дочкой Николь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

4-летняя Николь уже не первый раз появляется с певицей на светских раутах.

Артистка увидела Николь на одном из детских дефиле, подружилась с ее родителями и теперь всячески помогает юной фотомодели с продвижением в шоу-бизнесе.

- Будто сама ее родила! - говорит о своей названной дочке Успенская.

Напомним: ранее артистка говорила, что хочет найти суррогатную мать, которая родит ей дочь.

Любовь не скрывает, что давно мечтает об ещё одном ребёнке.

- Я может, ещё стану мамой. Пугачевой можно, Виторганам тоже, а я что, рыжая? - заявила не так давно о своём желании расширить семью 68-летняя певица.