Максим Галкин экстренно обратился к поклонникам с провокационным заявлением про россиян

Максим Галкин. Фото: Ксения БЕЗБОРОДОВА

Уехавший из России Максим Галкин рассказал об успехах в Израиле. Муж Аллы Пугачевой в экстренном обращении к поклонникам сообщил о предстоящих концертах.

У Максима Галкина через две недели начинается большой тур по Израилю. Муж Аллы Пугачевой рапортует о том, что все билеты на его концерт проданы. 45-летний пародист хоть и выглядит уставшим, но старается держать лицо.

Шоумен не так давно жаловался, что у него сорвались рекламные контракты в России и отменились выступления. Он потерял источники дохода и даже закрыл свое рекламное агентство. Но Максим надеется, что у него еще будут концерты в России. "У меня будет много концертов по всему миру, надеюсь, и в России", - заявил юморист.

Он не стал делиться подробностями жизни за границей. Однако на днях стало известно, что звездное семейство хорошо устроилось и живет в особняке брата комика. Вилла в Кесарии оценивается в шесть миллионов долларов. Находится она в так называемой "израильской Рублевке".

Ранее светские хроникеры подловили Аллу Борисовну и Максима и поинтересовались, когда они вернутся. Юморист промолчал, а вот Примадонна без тени сомнения заявила, что приедут к 1 сентября, когда дети - Лиза и Гарри - пойдут в школу.