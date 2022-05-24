Сергей Шойгу: На Украине не скрывают своих зверств, а Запад отказывается это признавать

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Главное, о чем сказал Сергей Шойгу.

- Несмотря на усилия России, Запад не принял во внимание наши предложения по ключевым для России вопросам безопасности. А все делалось с точностью до наоборот. НАТО вплотную приблизилось к нашим границам и в разы нарастило боевой потенциал. Активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО, а сама страна превращалась во враждебное нам государство.

- Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки. На ее территории была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США. В непосредственной близости у наших границ создавались компоненты биологического оружия.

- Восемь лет киевский режим методично обстреливал города и села Донбасса. За это время погибли более 14 тысяч человек, а около 33 тысяч были ранены. В складывающейся обстановке Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины.

- В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников превысило шесть тысяч человек. Для удержания власти киевский режим использует террористические методы против собственного народа - устраивает показательные расстрелы, блокирует мирных граждан в городах, используя их в качестве живого щита. Российских военнопленных пытают и зверски убивают. Причем это не скрывается. Но Запад отказывается это признавать.

- Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление, Россия продолжит специальную военную операцию до полного выполнения всех задач.