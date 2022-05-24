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Политика24 мая 2022 19:55

Сергей Шойгу: На Украине не скрывают своих зверств, а Запад отказывается это признавать

У границ России, по сути, создавалось биологическое оружие. Об этом заявил министр обороны на встрече со своими коллегами из стран Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Главной темой видеоконференции стала, конечно же, Украина
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Главное, о чем сказал Сергей Шойгу.

- Несмотря на усилия России, Запад не принял во внимание наши предложения по ключевым для России вопросам безопасности. А все делалось с точностью до наоборот. НАТО вплотную приблизилось к нашим границам и в разы нарастило боевой потенциал. Активизированы усилия по вступлению Украины в НАТО, а сама страна превращалась во враждебное нам государство.

- Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки. На ее территории была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США. В непосредственной близости у наших границ создавались компоненты биологического оружия.

- Восемь лет киевский режим методично обстреливал города и села Донбасса. За это время погибли более 14 тысяч человек, а около 33 тысяч были ранены. В складывающейся обстановке Россия была вынуждена начать специальную военную операцию в целях защиты людей от геноцида, а также демилитаризации и денацификации Украины.

- В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников превысило шесть тысяч человек. Для удержания власти киевский режим использует террористические методы против собственного народа - устраивает показательные расстрелы, блокирует мирных граждан в городах, используя их в качестве живого щита. Российских военнопленных пытают и зверски убивают. Причем это не скрывается. Но Запад отказывается это признавать.

- Несмотря на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление, Россия продолжит специальную военную операцию до полного выполнения всех задач.

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