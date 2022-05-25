Военная спецоперация на Украине 25 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 мая 2022 года.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков дал интервью главному редактору "Комсомольской правды" Владимиру Сунгоркину и руководителю международного отдела медиа-холдинга Алексею Иванову, и рассказал про открытие русских культурных центров на освобожденных территориях Украины.

В бункере нацистов в подземных лабиринтах "Азовстали" были обнаружены банки с консервами и штабель бутылок с питьевой водой - все пыльное, видно, что запасено было очень давно. О том, как в таких условиях выживали нацисты, сообщили спецкоры kp.ru Дмитрий Стешин и Алексей Овчинников, которые вместе с представителями батальона ДНР "Восток" спустились в логово "Азова"*

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о разработке устава трибунала над украинскими неонацистами, уточнив, что суд над боевикам из батальона "Азов"* пройдет в несколько этапов, а один из первых состоится в Мариуполе.

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне ситуации на Украине. Он считает, что мир находится на грани экономического кризиса из-за конфликта на Украине и санкций в отношении России.

*в отношении представителей формирования в РФ завели уголовные дела