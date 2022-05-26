Угрозы в астрале: Жительница Израиля в судебном порядке потребовала оградить ее от чертовщины

Израильской гадалке угрожали расправой через астрал. Фото: Shutterstock

Израильтянка, промышляющая гаданием, подала необычное заявление в суд. В нем она просит оградить ее от бывшего возлюбленного.

Подобного рода жалобы судьи стараются рассматривать в приоритетном порядке, опасаясь проявления возможного насилия со стороны сильной половины человечества. Но когда служитель Фемиды начал читать заявление гадалки, он долго не мог понять – на что вообще рассчитывала эта дамочка, обращаясь в суд.

Как заявляет истица, бывший любовник угрожает ей в других измерениях, а именно в астральных каналах. Там к ней является его дух и желает ее смерти, а иногда даже угрожает нападением.

При этом женщина признала, что в реальном мире она не встречалась с бывшим несколько лет, он давно не писал ей и не звонил.

Но гадалка настаивает, что не может теперь не только входить в астрал, но и выходить из дома, так как дух любимого ею когда-то мужчины «насылает на нее молнии», из-за чего ей приходится не только безвылазно сидеть в квартире, но и постоянно держать плотно закрытыми все окна и двери.

Судья в астрал входить не стал, и заявление не стал рассматривать, постановив, что коль никаких физических контактов в земных измерениях у истицы с ответчиком нет, то он не может вынести решение о запрете на приближение обычного гражданина к необычной гражданке.