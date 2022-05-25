Григорий Лепс бросил Барановскую, чтобы вернуться к жене

Узнав о романе мужа с Барановской, жена Григория Лепса подала на развод. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошлом году примерный семьянин Григорий Лепс развелся с женой и матерью своих троих детей Анной Шаплыковой. На развод подала супруга артиста. Говорят, Анна узнала об изменах мужа и в отместку закрутила роман с 31-летним манекенщиком Дмитрием Савчуком (с которым, правда, быстро рассталась. - Ред.). В шоу-бизнесе тогда активно обсуждались интрижки 59-летнего Лепса сразу с двумя известными телеведущими: сначала с Яной Кошкиной, затем - с бывшей женой футболиста Аршавина Юлей Барановской. С последней Григорий Викторович был вместе до недавнего времени. Именно с его легкой руки Юлия стала ведущей на одной популярной радиостанции и почетной гостьей на многих музыкальных фестивалях.

Однако недавно музыкант прекратил отношения с Барановской.

- Порвать с Юлей было решением Григория. Их роман очень ранил жену Лепса Аню. Поскольку Барановская поначалу приятельствовала с Аней, а потом увела Гришу из семьи, - сообщили «КП» друзья Григория Лепса.

Бывшая жена футболиста Аршавина Юлия Барановская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- То, что с Барановской у него все несерьезно, я понимал с самого начала, - рассказал «Комсомолке» знакомый Григория Лепса промоутер Евгений Морозов. - Гриша хоть и страстный в музыке человек, но, по сути, он однолюб. Ну да, причесал провинциальную девочку Барановскую, красиво нарядил, помог в шоу-бизнесе, но о чем ему с ней говорить? Она птица не его полета. Он ведь умный человек, музыкант уровня Высоцкого. Гриша любит свою жену и хочет вернуться в семью. Анна родила ему троих детей, была верна ему все эти годы.

Пока, как говорят друзья артиста, Григорию не удается растопить лед в отношениях с бывшей женой. Бывшая танцовщица Анна Шаплыкова, недавно отметившая 50-летие, так и не простила мужу измены. Даже в свой день рождения Анна посетовала, что ее предал близкий человек. Опубликовав в соцсетях свое детское фото, Шаплыкова написала: «Хочу сказать этой девочке, что ее 49-й год будет самым сложным в ее жизни! Будет много боли, обиды, разочарования, предательства. И этот год поделит ее жизнь на до и после. И что она обязательно со всем справится и все останется в прошлом. Я иду в свой 51-й год с высоко поднятой головой! Я знаю, чего я хочу!»

Лепс тоже поспешил поздравить жену в соцсетях: «С 50-летием лучшую мать страны!» Но это не помешало Григорию разместить у себя в блоге и совместное фото с 25-летней Елизаветой Ридель, которая, по слухам, сейчас скрашивает его досуг. Длинноногая красотка называет себя экспертом в области ресторанного бизнеса. Девушка родилась во Владивостоке, училась в Дальневосточном федеральном университете на факультете «управление персоналом». Параллельно обучалась в бизнес-центре Ольги Стаценко и у ресторатора Георгия Карпенко в Москве, окончила курсы Йельского университета в США.

По слухам, певец теперь проводит время с 25-летней Елизаветой Ридель. Фото: Личный архив

Но блогеры нашли и другую информацию о новой подруге Григория Лепса. Говорят, Елизавета - частый гость в Дубае и в Монако, где она часто появляется на публике со зрелыми мужчинами в возрасте 60+. Вполне возможно, что именно в Дубае Ридель и познакомилась с Лепсом.

- В Дубае Гриша часто поет для своих друзей, долларовых миллионеров, - рассказывает промоутер Евгений Морозов. - Правда, корпоративов сейчас у всех артистов стало намного меньше, чем полгода назад. После развода гонорар Григория увеличился до 17 миллионов рублей за частное выступление. Да, за Лепса готовы были платить такие деньги. Но сейчас работы у наших артистов не так уж много. Лепс сейчас и за миллион рублей приедет и споет, потому что не может сидеть дома без дела.

Впрочем, по рассказам источников, близких к семье музыканта, Лепс берется за любую работу, поскольку у артиста пока еще не погашены долги - кредит на строительство и продвижение именного творческого центра, где шансонье взращивает новые таланты. Сумма долга, по слухам, внушительная - более 2 миллионов долларов. Правда, заем музыкант брал не в банке, а у своих состоятельных друзей. Именно поэтому артист иногда в знак благодарности выступает на их корпоративах бесплатно.