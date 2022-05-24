Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Парамонова вытащила с поля боя шестерых десантников

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. «Сам погибай, а товарища выручай", - напоминал своим солдатам генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. Свои советы великий военачальник оставил современному русскому воинству в своем знаменитом труде «Наука побеждать».

Суворова в российской армии помнят и почитают: во вторник в Благовещенской церкви Свято-Троицкой Александро-Невской лавры наместник Лавры епископ Назарий Лавриненко провел панихиду по случаю годовщины упокоения прославленного Александра Васильевича Суворова. В молитве о выдающемся военачальнике приняли участие прихожане, воспитанники и профессорско - преподавательский состав Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, представители Минобороны России, юнармейцы.

Как отметили служители церкви, описание военных побед генералиссимуса может занять много томов. И совсем не просто говорить о Суворове, как о необычной личности, самобытном мыслителе и высокообразованном человеке, о несносном для современников «чудаке» и, тем более, о духовном подвижнике, святом праведном воине, но говорить надо.

КОНТУЖЕННЫМ ПРОДОЛЖАЛ ВЕСТИ КОРРЕКТИРОВКУ

Капитан Сергей Сопляков

Фото: Министерство обороны РФ

«В ходе освобождения одного из населенных пунктов от подразделений националистов, капитан Сергей Сопляков лично руководил подразделениями артиллерии, которые заблаговременно заняли районы огневых позиций. Ведя корректировку огня своих подразделений, Сергей попал под встречный огонь артиллерии противника и, даже получив контузию, продолжил выполнение боевой задачи, корректируя огонь при помощи беспилотных летательных аппаратов. В результате оперативно передаваемых капитаном Сопляковым координат объектов неонацистов личным составом артиллерийских подразделений были уничтожены артиллерийские и минометные позиции, а также бронированная техника и живая сила противника в количестве до 50 националистов».

ВЫТАЩИЛА С ПОЛЯ БОЯ ШЕСТЕРЫХ ДЕСАНТНИКОВ

Ефрейтор Татьяна Парамонова

Фото: Министерство обороны РФ

«С первых дней специальной военной операции ефрейтор Татьяна Парамонова в составе медицинского отряда воздушно-десантной дивизии.

Группа десантников, в составе которой была ефрейтор Парамонова, выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Ожесточенно обороняясь, украинские радикалы отвечали на наступление российских десантников массированным огнем. В ходе боя ефрейтор Парамонова, невзирая на минометный обстрел, вынесла на себе из-под шквального огня 6 раненых и, погрузив их на санитарный автомобиль, эвакуировала в полевой медицинский отряд, где им была оказана неотложная медицинская помощь. Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Татьяны Парамоновой позволили спасти жизни раненым военнослужащим».

УСТАНОВИЛ СПАСИТЕЛЬНУЮ СВЯЗЬ

Младший сержант Камран Гасымов

Фото: Министерство обороны РФ

«Начальник радиостанции младший сержант Камран Гасымов в период проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта группировки российских Вооруженных Сил. В бою с вооруженными формированиями украинских националистов в результате вражеского артиллерийского залпа были повреждены линии связи, что привело к потери связи между командным пунктом и пунктом управления беспилотными летательными аппаратами. Понимая, что отсутствие связи с пунктом управления БпЛА лишит командование возможности оперативно оценивать изменение обстановки на поле боя, вести воздушную разведку, корректировку огня и осуществлять контроль поражения вражеских целей, Камран вместе с подчиненными выдвинулся устранять повреждения. Восстанавливая линии связи, младший сержант Гасымов получил тяжелое осколочное ранение руки, однако, не взирая на ранение и продолжающиеся атаки противника, оперативно устранил все повреждения.

Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы. Самоотверженные действия Камрана Гасымова на поле боя позволили лишить противника атакующего потенциала, что привело к последующему разгрому вражеских войск».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лауреат государственной премии Белоруссии группа «Аура» выступила перед участниками специальной военной операции России по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в филиале госпиталя им. Бурденко в Москве. Таким образом музыканты присоединились к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны России.

По словам участников коллектива, они с момента начала спецоперации поддерживали российскую армию.

«Идея зрела давно приехать и поддержать хорошей песней, добрым словом, пожеланиями от белорусского народа успехов, здоровья и скорейшего выздоровления, победы", – отметили музыканты группы Юлия Быкова и Евгений Олейник.

СПРАВКА «КП»

Акция "Лучшим воинам Мира" организована Минобороны в феврале совместно с известными деятелями культуры и искусства, поддержавшими военно-политическое руководство страны. В рамках акции в военных госпиталях по всей стране прошло более 100 выступлений популярных артистов, 350 встреч с известными спортсменами, политическими и общественными деятелями, 63 мастер-класса и образовательных факультатива, а также оказана шефская благотворительная помощь на более чем 2000 наименований продовольственных и промышленных товаров.