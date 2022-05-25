Муж Наташи Королевой раскрыл правду о скандале с тещей Людмилой Порывай

Певица Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай Фото: Евгения ГУСЕВА

К семье Наташи Королевой приковано все внимание поклонников. Народ подозревает, что певица находится на грани развода с мужем Сергеем Глушко из-за его конфликта с тещей Людмилой Порывай. До недавнего времени звездные супруги не комментировали скандал. Но на днях стриптизер Тарзан прервал молчание.

Наташа Королева последние два месяца появлялась на публике либо одна, либо в компании сына Архипа Глушко. Тогда и поползли слухи о том, что в семье 48-летней певицы и ее мужа Сергея Глушко не все гладко. Мол, супруги крупно поругались после ссоры Тарзана с любимой тещей Людмилой Порывай.

Сплетники шептались, что Наташа оказалась меж двух огней. Стриптизер с воодушевлением поддержал спецоперацию России. "Российские военные - самые лучшие, самые справедливые, самые добрые. Победа будет за нами!" - писал он.

После этих слов мама Королевой якобы публично отреклась от зятя. Пенсионерка демонстративно отписалась от него в соцсетях. Ответ мужчины не заставил себя ждать. Артист тоже убрал маму Люду, как ее зовут домашние, из друзей.

К счастью для всех, слухи о разводе Наташи с мужем оказались сильно преувеличены. Сергей дал комментарий о семейном конфликте. Глушко опроверг слухи о проблемах и заявил, что его давно перестала удивлять фантазия недоброжелателей, придумывающих сплетни. Мол, его пытаются "развести" с женой по несколько раз в год. Однако реальных оснований для подобных сплетен нет.

Как заверил артист, он сейчас находится в прекрасных отношениях как с Наташей, так и с любимой тещей. "Это бред. У нас прекрасные отношения и с женой, и с тещей", - цитируют его Дни.Ру.