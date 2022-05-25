Жена Гарика Мартиросяна разоблачила певицу Алсу

Алсу Фото: Руслан РОЩУПКИН

После того, как певица Алсу снялась в образе Пчелки в шоу "Маска", публика узнала о том, что артистка умеет брать очень низкие ноты и менять свой голос до неузнаваемости. Однако многие не верят, что вокалистка столь талантлива. Обиженной исполнительнице даже пришлось оправдываться.

Певица Алсу призналась, что после финала шоу "Маска" ей стали приходить сообщения от зрителей, которые пытались обвинить ее в обмане. Мол, за нее пел другой человек. "Не имею привычки оправдываться и что-то кому-то доказывать, когда уверена в своей правоте. Но все-таки... Потому как «накопилось» и «достали» уже Пчелку... Пою без аппаратуры", - заверила вокалистка.

В обсуждении отметилась жена Гарика Мартиросяна. Женщины дружат много лет и знают друг о друге абсолютно все. "Алсу, это поете не Вы! Хватит обманывать нас, наивных людей! Я читала в авторитетных желтых источниках, что Вам в горло вживили чип. В пупке у Вас стоит специальное устройство, если его покрутить по часовой стрелке звук становится громче! Дыма без огня не бывает", - написала Жанна Левина, у которой, как известно, отменное чувство юмора.

Стоит отметить, что участие Алсу в "Маске" стало одним из самых больших сюрпризов. Члены жюри даже не предполагали, что яркая артистка способна быть совершенно неузнаваемой.

Певица гордится тем, что ни один из членов жюри не смог раскрыть ее тайну. "Открыла в себе много новых граней и возможностей, получила массу положительных эмоций, даже преодолела некоторые свои страхи и комплексы! Представляете, я единственная «маска» за все три сезона финалов, которую не угадал ни один из членов жюри!" - отмечала артистка.

К слову, близкие певицы первое время тоже ни о чем не догадывались, но впоследствии из-за частых репетиций ей все-таки пришлось объясниться с мужем Яном Абрамовым. Когда супруг узнал правду, то начал принимать участие в подготовке выступлений любимой.

"Это было и легко и сложно одновременно. Я наконец-то использовала своё актерское мастерство по полной, плюс просто делала и говорила на сцене то, что обычно не делаю и не говорю. Там, где обычно молчу, - много болтала, там, где пела тихо, - пела очень громко. И даже немного хулиганила", - откровенничала мама троих детей.